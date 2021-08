Aprovecha ! Gadgets de Xiaomi que hoy valen menos de 20 euros

in

Como muchos ya sabréis, Xiaomi cuenta con un potente ecosistema de productos. La firma ofrece una amplia gama de gadgets más allá de los móviles, aunque lo que vemos en Europa es solo la punta del iceberg de lo que la firma ofrece en su país natal. No obstante, Europa es un punto estratégico clave para Xiaomi y eso se nota en todo el portfolio de productos que aterrizan por estos lares. Por ese motivo, podemos encontrar una gran cantidad de dispositivos interesantes por menos de 20 euros.

La grande compétence imperante entre les différentes fabricants, hace que podamos encontrar productos interesantes con una gran relación calidad/precio. Par ese motivo hemos seleccionado varios gadgets de Xiaomi que ahora mismo podemos comprar por menos de 20 euros gracias a su descuento. Dans beaucoup de cas, puede que la oferta no dure mucho tiempo, por lo que es aconsejable no dejar la compra para más tarde en el caso de que te parezca una buena opción.

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic 2

Los Mi True Wireless Basic 2, c’est l’un des produits les plus vendus et populaires de Xiaomi. Estos auriculares inalámbricos connexion avec Bluetooth 5.0 para una conexión estable y rápida. Además, aíslan muy bien del ruido Exterior, además de contar con un estuche de carga que nos permite llevarlos a cualquier parte al tiempo que los mantenemos siempre con batería. En estos momentos tienen un prix de solo 16,79 euros.

Xiaomi Mi Routeur 4A

Otro de los dispositivos más interesantes de Xiaomi por menos de 20 euros es el Mi Routeur 4A. Este routeur es compatible avec Smart Connect, des bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz avec un seul réseau Wi-Fi. Cuenta con 4 antenas externas para que la señal llegue a cualquier lugar de la y una gran memoria de 64 MB. Su algoritmo de corrección de errores inteligente mejora las señales débiles para una transmisión más estable y eficiente.

Xiaomi Mi Band 4C

Aucun es facile encontrar un smartband fiable pour des menos de 20 euros. Pas d’obstination, la Mi Band 4C es perfecta para los que quieren gastarse lo minimo en un wearable de este tipo. Destaca en muchos aspectos, además de contar con una batería que la permite estar encendida durante 14 jours. Monitoriza toda nuestra actividad física y cuenta with a pantalla of 1,08 pulgadas with tecnología OLED y a resolución de 128 por 220 pixels. Su precio ahora mismo es de 19,59 euros.

Tablette LCD d’écriture de Xiaomi

Este es uno de los productos más interesantes y económicos, pero menos conocidos de Xiaomi. Se trata de una pizarra LCD con la que poder tomar notas y hacer dibujos, que tiene un tamaño de 10 pulgadas y cuesta poco más de 10 euros. Además, gracias a su pantalla de tinta electrónica, funciona con una sola pila que puede durar más de un año. Estamos ante una pizarra perfecta para poner en la cocina o tener siempre a mano como bloc de notas digital.

Expendedor automático de jabón

Este gadget es ideal para cualquier casa moderna que se precie de serlo. Estamos ante un exppendedor de jabón de toda la vida, pero que cuenta con un sensor infrarrojo, por lo que funcionará automáticamente cuando detecte el movimiento de las manos en busca de jabón. Puede ser nuestro por poco menos de 20 euros.