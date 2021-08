Aprovecha la mejor oferta de verano para comprar NordVPN

Principalmente porque la conocida VPN (red privada virtual en sus siglas en francés) nos ofrece la posibilidad de disfrutar de un descuento del 72% al contratar su plan de dos años. Y ojo, que además te regalan tres meses por la cara. ¿Pas de parece suficiente ? Pues que sepas que tienes un periodo de prueba garantizado de 30 jours. Así que puedes acogerte a esta magnífica promoción con la tranquilidad de que, si el servicio no cumple con tus expectativas, puedas cancelar la suscripción sin perder el dinero invertido.

Motivos para apostar par NordVPN

Décir que NordVPN es uno de los grandes referentes en el sector, avec plus de 5.500 services répartis par todo el mundo y un ancho de banda más que suficiente. Y este último dato es el que marca la diferencia con sus rivales.

Uno de los problemas al navegar usando una VPN es que la velocidad de conexión brilla por su ausencia. Y si quières voir Netflix et el extranjero, por poner un ejemplo, lo vas a tener realmente difícil, sencillamente porque no hay suficiente ancho de banda. Esto no te pasará con NordVPN.

Además, y como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, servidores no te van a faltar precisamente para conectarte desde cualquier punto del mundo. Así que, viendo la interesante promoción de verano, vale mucho la pena contratar NordVPN.

Cómo funciona esta promoción

Respecto a la promoción que ha lanzado la conocida VPN, decir que tendrás un descuento del 72% al contratar el servicio durante 2 años. Sí, te va a costar menos de 3 euros al mes proteger tu privacidad. Y teniendo en cuenta que encima te regalan tres meses adicionales, la oferta es redonda. Solo a de pulsar en el siguiente enlace para acceder a esta promoción.

También puedes acogerte a otra promoción que te incluye un descuento del 58% al contratar el plan anual. No ofrecen meses gratis, pero sigue siendo un chollo muy a tener en cuenta. Y vas a poder utilizar NordVPN en 6 dispositivos de forma simultánea y que es compatible with Windows, Linux, MacOS, Android e iOS) opciones no te van a faltar para sacarle el máximo partido al plus grand VPN.