Aprovecha la oferta en este All in One de Lenovo avec Windows 10

Este tipo de ordenadores son perfectos para tareas de oficina o trabajar desde casa. La oferta que hoy nos ocupa tiene como protagonista al Lenovo IdeaCentre AIO 3, un ordenador todo en uno con una pantalla de 23.8 pompes et processeur Intel. Por tanto, si estás buscando algo económico para trabajar o estudiar, esta puede ser una gran opción.

Un PC «Todo en Uno» perfecto para trabajar

Lo primero que podemos destacar de este ordenador Tout en un de Lenovo es sur un pantalon FullHD de 23.8 pouces. Estamos ante un panel de calidad y que casi no tiene bordes, por lo que es perfecto para trabajar con una mayor sensación de inmersión en lo que estamos viendo. También se puede ver desde ángulos amplios, ideal para noches de pizza y de cine con tus seres queridos. El Lenovo IdeaCentre AIO 3 dispone de un práctico collecteur de câbles integrado en el soporte, que tiene como objetivo lograr un menor desorden y más espacio para trabajar o jugar.

Estamos ante una pantalla que integra un ordenador, por lo que no puede quedarse cojo en cuanto a conexiones se refiere. Este ordenador tiene una gran cantidad de puertos y ranuras. Además de los puertos USB 2.0 y 3.0, tiene un lecteur de tarjetas 3 en 1 y una salida HDMI para cuando necesites un moniteur segundo. La buena noticia es que podemos usar su pantalla en diferentes posiciones, ya que se inclinar el soporte de este IdeaCentre 3 AIO al ángulo perfecto. La pantalla también es fácilmente ajustable, lo que te permite tener siempre la mejor vista.

En el apartado técnico estamos hablando de un ordenador de sobremesa con una pantalla de 23,8 pulgadas, procesador Intel Core i3-10100T, avec 512 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. La buena noticia es que incluye une licence de Windows 10 Home, ratón y teclado inalámbrico. Esta configuración se traduce en un equipo que rendirá perfectamente en tareas ofimáticas como la gestión de documentos, correo electrónico, navegar por la red o incluso ver contenidos multimedia.

Nuestro con descuento en Amazonie

Este ordenador All in One de Lenovo tiene un precio oficial de 600 euros, pero Ahora puede ser nuestro en Amazon pour 579 euros. La buena noticia es que los clientses Prime de Amazon no pagarán nada por los gastos de envío. Además, hay una posibilidad de pagar este ordenador a plazos y sin intereses. Si esta modalidad es aceptada, podremos pagar el All in One hasta en 24 meses con cuotas de 24,13 euros. Pas d’obstante, la oferta podría terminar en cualquier momento, por lo que es preferible darse prisa en caso de estar valorando positivamente esta compra.