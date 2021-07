Aprovecha la oferta flash de esta consola arcade avec plus de 6.000 jeux

in

Tener una recreativa en casa es el sueño de todos los que vivieron la época dorada de los salones arcade. Hoy en día es posible y en cierta medida asequible, pero el espacio es siempre el que tiene la última palabra. De no contar con el hueco adeudado, siempre tendremos alternativas como esta barra arcade, que hace las veces de consola retro y que nos permite sentir la sensación de estar jugando en una recreativa, gracias a sus palancas y botones.

El mundo de la emulación ha hecho posible que podamos tener en un solo dispositivo miles de juegos clásicos, oui es precisamente lo que ofrece esta Pandora box 3D de Unicview. Este sistema incluye nada menos que 6.525 juegos de versiones originales de los arcade de todos los tiempos, con juegos tan destacados como: Toki, Hammering Harry, Goules and Gobblins, Tortugas ninja, Sonic, Shinobi, Golden Axe, la saga de NeoGeo King of Fighters ou les célèbres Street Fighter. Por si fuera poco, en su menú se añade una selección de los juegos de video consola más conocidos y une liste de 100 juegos 3D entre los que destaca la saga Tekken.

La différence entre esta Boîte de Pandore 3D de Unicview y otras pandora box es principalmente su controladora genuina y desarrollada totalmente personalizada mejorando la fluidez de los juego. Dentro del menú de ajustes tendremos la opción de escoger diferentes perfiles gráficos: suavizado HQ, así como pixel perfect para aquellos más puristas que precisen de una calidad de imagen fiel a como fue desarrollado originalmente el juego

Para poder encontrar más fácilmente cada título, se integra la opción de búsqueda por texto que nos localizará aquel juego recordado del gran listado available, sumado a la función de favoritos donde se guardarán todos los juegos más jugados. Y para finalizar aquel juego que se nos atravesó con incontables monedas de 25 pesetas, tenemos la opción de guardado de partida que nos echará un cable.

La Pandora box 3D de Unicview tiene un precio habituel que roza los 150 euros. Péché embargo, podremos comprarla ahora mismo por 126,64 euros, gracias a la oferta flash que tiene ahora mismo en Amazon. Esto supone una rebaja de casi 23 euros sobre ese precio original o lo que es lo mismo, un 15% de descuento. Por supuesto, los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío y además, pueden elegir el pago a plazos como método de pago. Si es aprobado, esta consola retro puede pagarse en cuatro cuotas de 32,45 euros al mes. Lo que único que no sabemos es por cuánto tiempo estará disponible la oferta, por lo que no es de extrañar que pronto vuelva a su precio normal.