Aprovecha ! Oferta demencial en esta barra de sonido Hisense

Las barras de sonido son la mejor forma de potenciar el sonido de nuestra televisión. De nada nos servirá tener todas las plateformas en streaming del mundo y verlo todo en calidad 4K HDR, si el sonido no está a la altura. Por tanto, ya sea porque quieras mejorar el sonido de tu tele o proyector o porque simplemente quieras darte un capricho, Será difícil que dejes pasar esta opción en cuanto veas el precio que tiene esta barra de sonido Hisense.

El mercado de este tipo de producto también es muy amplio, con múltiples marcas, modelos y precios. Hisense es una de las más populares y especializadas en barras de sonido, por lo que este modelo HS205 es garantía de calidad. Estamos ante una barra de sonido de rango medio que será más que suficiente para cualquier salón o habitación media, y que ahora tiene un descuento brutal en Amazonie.

Un sonido potente y de calidad

Esta barra de sonido Hisense modelo HS205 ofrece un mejor sonido para la TV gracias a dos altavoces integrados de rango completo de 60 ratios y un diseño compacto. Esto significa mejora instantáneamente la experiencia de sonido de su televisor y se combina perfectamente con otros televisores de su hogar. También incluye tecnología Bluetooth para facilitar las conexiones inalámbricas a los dispositivos inteligentes. Es decir, que podremos disfrutar de la música desde un smartphone, tablet o portátil.

Gracias al HDMI OUT (ARC), la barre de sonido Hisense puede conectarse a la televisor a través de un solo cable HDMI y también conectarse de forma inalámbrica a través de Bluetooth. Esta última opción nos quita un cable, algo que mucha gente agradecerá cuando tiene varios dispositivos conectados tras su televisión. Sea cual sea la opción de conexión elegida, podremos controlar la barra con el mando Hisense incluido.

Además, la barra cuenta con múltiples opciones de mejora de audio con las diferentes demandas de sonido en diferentes escenas. Estas opciones se adaptan a cada situación como el modo Cine, el modo Música y el modo Noticias. Este modelo es muy fácil de colocar y conectar a al televisor y es perfecta para cualquier tamaño (minimo recomendado 32 pulgadas o mayor). En el paquete de venta, Hisense incluye, además de la barra de sonido, un câble HDMI, câble optique et un kit de montage en pared.

Un precio de locura

El precio oficial de esta barra de sonido es de casi 100 euros, pero ahora mismo est disponible en Amazon por solo 49 euros. Esto supone un ahorro de casi 50 euros sobre dicho precio, o lo que es lo mismo, un 51% de descuento. Además, no hace falta recordar que los clientses Prime de Amazon no pagarán nada por los gastos de envío. Es la primera vez que encontramos esta barra de sonido tan rebajada en Amazon. Port tanto, es una buena ocasión en caso de que estés tras una barra de sonido potente y de calidad y no quieras gasstarte mucho dinero. En ese caso no tardes en pensarlo, ya que la oferta podría desaparecer en cualquier momento.