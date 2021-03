Aprovecha: Smart TV Samsung rebajada y ¡envío gratuit!

Exactamente nos referimos a la Samsung 43RU7025, un modelo con pantalla de 43 pulgadas, lo que la hace ideal para la habitación o la cocina. Y teniendo en cuenta que este modelo tiene un descuento del 10% para que te ahorres 45 euros en su compra, es un chollo que no deberías dejar escapar.

Además, y por si no fuera suficiente, podrás disfrutar de los gastos de envío gratis. Lo único que has de tener en cuenta es que, hay que ser cliente de Amazon Prime para que no te cueste un euro el envío del producto. ¿No estás suscrito? Ningún problema, ya que podrás disfrutar de una prueba gratuita de un mes a través del siguiente enlace para probar el servicio y disfrutar de envíos gratis en la gran mayoría de tus pedidos.

Una Smart TV Samsung de oferta que no te decepcionará

Para empezar, nos encontramos con un producto que presume de una pantalla de 43 pulgada, y que además cuenta con unas dimensions de bronzage solo 90,72 x 20,74 x 60,61 cm. De esta manera podrás colocarlo en cualquier lugar sin que el espacio sea un problema.

Un nivel de conectividad estamos ante un equipo muy solvante y que incluye todo tipo de opciones para que puedas conectar diferentes dispositivos a esta Smart TV Samsung 43RU7025 de oferta: WiFi et Ethernet, puertos USB, tres puertos HDMI et salida de audio numérique.

Gracias a ello podrás conectar un disco duro externo pour convertir este televisor inteligente de oferta en un completo centro multimédia et que visualizar tus películas y series preferidas. Y si se tiene en cuenta la calidad de imagen que ofrece este modelo de Samsung, no te arrepentirás de su compra.

Soporte HDR10 + y más

Para empezar, y como no podía ser de otra manera en una Smart TV de Samsung, la 43RU7025 cuenta con soporte HDR10 +. De esta manera podrás disfrutar de todo tipo de contenidos en plataformas bajo demanda como Netflix, Disney + o Amazon Prime Video que son compatible con este estándar HDR.

A esto hay que sumarle la tecnología PureColor del fabricante, que se encarga de mejorar la nitidez calibrando de forma automática el contraste y la iluminación en función de la escena que se esté reproduciendo. En resumen, el paisaje visual que ofrece esta Smart TV 4K de Samsung no te decepcionará en absoluto.

La guinda del pastel la pone Tizen, le système d’exploitation qui utilise est une Smart TV et que vous permettez de télécharger tous les types de jeux et d’aplicaciones. ¿No te parece suficiente? Pues que sepas que es compatibles avec Alexa et Bixby, por lo que podrás utilizar ambos asistente de voz para interactuar avec otros dispositivos compatibles.

Une grande opportunité pour una Smart TV Samsung de gran calidad ya un precio muy atractivo, por lo que no dejes escapar este chollo y ¡renueva tu viejo televisor!