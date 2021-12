Aprovecha un descuento epico por este portátil Huawei en Amazon

Por mucho que los dispositivos móviles ocupen casi toda nuestra atención, no está de más contar con varios equipos para el día. Nosotros te proponemos este portable Huawei Matebook D14 que está rebajado en Amazonie. Con él podrás abordar todas las tareas que exija tu trabajo o, incluso, cumplirlas desde tu propia casa, un bar o restaurante.

Por menos de 600€, puedes llevarte a casa este fantástico portátil de Huawei. Su precio original es de 799€, por lo que el 25% de descente que te ofrece la conocida tienda online es para pensárselo. Sobre todo, por el gran rendimiento que ofrece, ya que nos permitirá realizar todo tipo de tareas, ver películas o jugar a videojuegos. Lo que necesites.

Además, con este ordenador portátil que es muy ligero no te faltará capacidad de almacenamiento, por lo que podrás conservar todo tipo de archivos y datos sin que el aparato vaya lento. Y su amplia memoria RAM te dará la posibilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo sin comprometer su rendimiento.

Processeur de 4 noyaux

Además de su precio, una de las grandes virtudes de este modelo de Huawei es su buen processador. Oui que su Intel Core i5-10210U de quatre noyaux hará que vaya como un avión. Podrás navegar por Internet, consumir todo tipo de contenido, jugar a videojuegos e, incluso, trabajar in tus diseños o in the ecualisación de tu propia música.

Est-ce que le Huawei Matebook D14 est conçu pour être rempli avec toutes les exigences. También desde el punto de vista visual, ya que su pantalon de 14 pulgadas ofrece una gran resolución de imagen. Su pantalla IPS Full HD parecerá casi infinita, pues sus márgenes ocupan menos de 5 mm.

Y por su fuera poco, su botón de encendido cuenta con un capteur de huella dactilar para que nadie que no seas tú pueda iniciar el aparato. Sin duda, una consideración por parte de Huawei, ya que nos permitirá dejar a buen recaudo todos nuestros datos y archivos.

Este portátil Huawei es ligero

Pero las maravillas de este Huawei Matebook D14 va mucho más allá de lo que podamos encontrar en sus tripas. Y es que su aspecto es inmejorable. Tiene un diseño de lo más elegante que, además, es tremendamente práctico. bronzer ligero y compacto que lo podremos llevar a donde sea sin realizar ningún tipo de esfuerzo. Por no hablar de que tiene un ángulo de apertura de 180º.

Para que te hagas una idea: el peso de este portátil es de poco más de 1,3 kg, y su grosor no llega a los 16 mm. Es decir: tendrás un aparato de lo más liviano con el que poder atender a todas tus obligaciones y placeres. Ya sea para attend a esa tarea del trabajo que te quedó pendiente o para jugar a tu videojuego favorito. A este modelo de Huawei puedes pedirle lo que quieras.

Y tampoco hay que olvidar su gran autonomía. Su batería de gran calidad nos permitirá ver películas durante plus de 9 heures de manera ininterrumpida. Así que imagínate el tiempo que podas estar navegando por Internet o trabajando en tus documentos del trabajo.