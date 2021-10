Aprovecha y llévate un iPad Air por 60€ menos en Amazon

Si eres de los que estás todo el día de un lado para otro y necesitas un equipo con el que poder trabajar allá donde vayas que te ofrezca un buen rendimiento y la mejor portabilidad posible, es posible que en lugar de comprar un portátil compacto te estés plantando comprar una potente comprimé. En ese caso, no hay duda que uno de los modelos que mayor rendimiento ofrecen es el iPad de Apple. Entre todos sus modelos, uno de los más interesantes es el ipad air, que además podemos conseguir ahora a un precio rebajado en Amazonie.

La versión en concreto que encontramos rebajada es la del iPad Air de 2020, un comprimé de 10,9 pulgadas con conectividad Wi-Fi et 64 Go de espacio para el almacenamiento interno. La cuarta generación de este popular dispositivo cuyo precio oficial es de 649 euros y ahora podemos conseguir más barata gracias a la oferta de Amazon.

Ahorra dans la vente de l’iPad Air

El gigante de las compras online permite conseguir esta potente tablet de Apple con 60 euros de suite. Es decir, de los 649 euros de su precio de venta recomendado, solo tendremos que pagar 589 euros si hacemos el pedido mientras dure la oferta. Además, el gigante de las compras online ofrece la posibilidad de pagar el iPad Air en cuatro cuotas de 147,25 euros durante un plazo máximo de 90 jours y sin intereses.

El plazo de entrega es de tres días naturales, salvo que seamos clientses Amazon Prime, en cuyo caso podremos beneficiarnos de un plazo de entrega de tan solo un día. En cualquier caso, los gatos de envío son gratis y podremos recibir la tablet en casa sin tener que pagar ni un céntimo más por ello.

Calidad y rendimiento a otro nivel

A nivel de diseño, poco hay que decir del iPad Air, ya que se trata de un dispositivo que derrocha calidad por los cuatro costados. Pas d’obstante, si eres de los que prefieres protegerlo para que no se dañe, es possible conseguir un montón de fundas compatible avec el iPad Air muy baratas. Un modèle qui est compatible avec le MagicKeyboard, le SmartKeyBoard Folio et l’Apple Pencil de la génération suivante.

Une tablette avec pantalon Liquid Retina de 10,9 poudres con tecnología True Tone y una amplia gama cromática, P3, que está impulsado por el Puce A14 Bionic avec Neural Engine d’Apple. Un procesador que permite realizar nuestras tareas diarias con el mayor rendimiento posible, incluso si somos de los que nos gusta editar vídeo en 4K o transferir archivos por USB tipo C.

Gracias un su compatibilité avec le crayon Apple, es posible realizar tareas con una gran precisión a través de su pantalla táctil y de forma más rápida que lo haríamos con un ordenador portátil convencional.

Este iPad Air avec le même nom ID tactile como método de identification seguro y para Poder usar el servicio Apple Pay, un sonido estéreo para disfrutar al máximo de une a experience multimedia y dos camas of fotos, una front FaceTimeHD de 7 megapíxeles y otra trasera de 12 megapíxeles.

En lo que a la autonomía se refiere, el iPad Air tampoco defrauda, ​​ya que nos permite un uso durante 10 heures con una sola carga. Es decir, podremos trabajar toda una jornada con la tablet sin tenernos que preocupar por tener a mano un enchufe.