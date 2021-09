Aptech entre dans l’espace edtech avec ProAlley.com

“Avec le lancement de ProAlley.com, nous avons désormais toutes les formes de modèles de livraison dans notre arsenal commercial – hors ligne, à distance, en direct et à votre rythme”, a déclaré Aptech dans un communiqué. (Photo du site Web)

Aptech Ltd est entré dans l’espace edtech avec ProAlley.com. La marque a l’intention d’atteindre les apprenants à leur rythme qui souhaitent faire carrière dans l’industrie en pleine croissance des médias et du divertissement ; plus tard, ProAlley.com entrera également dans d’autres domaines, notamment l’animation, les effets visuels, les jeux et les bandes dessinées (AVGC). “Avec le lancement de ProAlley.com, nous avons désormais toutes les formes de modèles de livraison dans notre arsenal commercial – hors ligne, à distance, en direct et à votre rythme”, a déclaré Aptech dans un communiqué.

Les marques éducatives d’Aptech Ltd comprennent Arena Animation, MAAC, Lakme Academy Powered by Aptech (LAPA), Aptech International Pre-school, Aptech Aviation Academy, Aptech Learning, entre autres.

Anil Pant, directeur général et PDG d’Aptech Ltd, a déclaré : « Ceci (ProAlley.com) est un projet de rêve pour Aptech Ltd, qui doit être un modèle de briques et de clics. Notre initiative edtech s’adresse aux apprenants autonomes, aux pigistes, aux influenceurs, aux créateurs de contenu, littéralement à tous ceux qui cherchent à se doter de nouvelles compétences, qui cherchent à faire carrière dans les segments des médias, du divertissement ou AVGC. L’espace AVGC est dans une phase de vol stable, là où se trouvait l’industrie informatique il y a environ 20 ans. Nous prévoyons également d’inclure des cours d’autres segments où des opportunités d’emploi de masse sont disponibles, tels que la beauté et le bien-être, la vente au détail et l’hôtellerie, entre autres, et de proposer nos offres sur des marchés en dehors de l’Inde.

