Aptus Value Housing dépose une introduction en bourse de 3 000 crores de roupies

Après avoir développé avec succès sa présence en dehors de son État d’origine, le Tamil Nadu, vers d’autres marchés importants du sud de l’Inde, elle a maintenant l’intention d’étendre son réseau de succursales sur les grands marchés du logement du Maharashtra, d’Odisha et de Chhattisgarh.

La société de financement du logement Aptus Value Housing Finance (AVHFIL) basée à Chennai, qui a une empreinte significative dans le sud de l’Inde, a déposé des documents auprès du régulateur du marché Sebi pour élever Rs 2600 crore à Rs 3000 crore par le biais d’une offre publique initiale (IPO).

La levée de fonds comprend une nouvelle émission d’actions totalisant 500 crore Rs et une offre de vente d’un maximum de 64 590 695 actions par le promoteur et d’autres actionnaires vendeurs, selon un communiqué de la société. Le produit net de l’émission sera utilisé pour augmenter le capital de la société et pour répondre aux besoins de croissance futurs.

Depuis la création de la société en 2010, elle dispose d’un actif de qualité propre avec un NPA très faible. Au 31 décembre 2020, l’AUM de la société s’élevait à Rs 3790,93 crore, dont 72,50% étaient des prêts à des clients indépendants tandis que le solde 27,50% représentait des personnes salariées.

La société compte 1 844 employés et un réseau de 181 succursales desservant 56 430 comptes de crédit actifs dans 75 districts du Tamil Nadu (y compris le territoire de l’Union de Pondichéry), de l’Andhra Pradesh, du Karnataka et de Telangana. Il a un fort parrainage en capital par des investisseurs de renom tels que Westbridge, Malabar Investments, Sequoia Capital, Steadview Capital et Madison India, a-t-il déclaré.

Avec 60% de ses clients situés dans des régions rurales / semi-urbaines, AVHFIL propose des prêts immobiliers pour l’achat et l’autoconstruction de propriétés résidentielles, l’amélioration de l’habitat, des prêts d’extension, des prêts contre prêts immobiliers et des prêts aux entreprises, principalement aux primo-accédants appartenant à aux groupes à revenu faible et intermédiaire La taille des billets de ses prêts varie entre Rs 5 lakh et Rs 15 lakh avec des durées allant de 8,5 à 12,5 ans.

Le communiqué indique que la société est restée résiliente et a vu des performances constantes à travers les défis macroéconomiques passés et en cours. Au 31 décembre 2020, son NPA net s’élevait à 0,57%, l’adéquation des fonds propres à 75,03% et son efficacité de recouvrement à 99,20%.

Les banquiers d’investissement désignés pour l’émission sont ICICI Securities, Citigroup Global Markets India, Edelweiss Financial Services et Kotak Mahindra Capital Company.

