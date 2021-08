Aptus Value Housing fait une faible cotation en bourse; le stock s’ouvre à rabais par rapport au prix de l’introduction en bourse

Liste des actions Aptus Value Housing à prix réduit par rapport au prix de l’introduction en bourse. (Photo : REUTERS)

Les actions Aptus Value Housing Finance ont fait une cotation discrète en bourse aujourd’hui, poursuivant la récente tendance à la cotation à prix réduit sur Dalal Street. Les actions d’Aptus Value ont été ouvertes au commerce à 329,95 Rs par action, en baisse de 6,53% ou 23 Rs chacune par rapport à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix IPO de 353 Rs par action. Le titre a ouvert avec des pertes malgré la dynamique positive observée dans les indices de référence nationaux. La société de financement du logement axée sur la vente au détail était entrée sur les marchés primaires pour lever 2 780 crores de roupies grâce à l’introduction en bourse plus tôt ce mois-ci. Sur la taille totale de l’émission, Rs 500 crore était une nouvelle émission d’actions tandis que le reste était un OFS par des investisseurs existants. Aptus Value Housing dessert une clientèle rurale et semi-urbaine indépendante à faible et moyen revenu. La société avait une capitalisation boursière de Rs 16 351 crore sur la liste.

Vérifiez le prix en direct: Aptus Value Housing Finance

L’introduction en bourse d’Aptus Value Housing Finance a été sursouscrite par toutes les poches d’investisseurs. La moitié de l’intégralité de l’introduction en bourse a été réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) qui ont souscrit leur part 32,41 fois. Les investisseurs particuliers se sont réservé 35 % de l’introduction en bourse et ont souscrit à l’émission 1,35 fois. Les investisseurs non institutionnels (NII) enchérissent pour l’introduction en bourse 33,91 fois la part qui leur est réservée.

Aptus Value Housing Finance propose de petits prêts pour l’achat et l’auto-construction de propriétés résidentielles, des prêts pour la rénovation et l’extension de l’habitat. La société n’offre aucun prêt de plus de Rs 25 lakh. Au cours des exercices 2019 et 2021, le NII/le bénéfice d’exploitation/PAT d’Aptus Value Hosuing a augmenté à un TCAC de 43,9%/ 51,0%/54,7 % à Rs 430,1 crore / Rs 350,9 crore/ Rs 266,9 crore, respectivement. Au cours de l’exercice précédent, son NIM calculé s’élevait à 10,5% avec un rendement moyen à 15,5%, ont déclaré les analystes de Ventura Securities. La société de bourse a évalué l’introduction en bourse à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix à 8,6x FY21 P/BV.

Les analystes de Marwadi Financial Services ont attribué une note « S’abonner » au problème, affirmant que la société est présente sur de grands marchés sous-pénétrés avec un fort potentiel de croissance et est disponible à une évaluation raisonnable par rapport à ses pairs. « Considérant le BVPS ajusté pour l’exercice 21 de Rs 50,03 sur une base post-émission, la société va être cotée à un P/B de 7,06 avec une capitalisation boursière de Rs 1 74 940 mn, tandis que son homologue, Aavas Financiers, se négocie à un P/B de 8,47 », ont-ils ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.