Aptus Value Housing Finance IPO ouvre le 10 août; vérifier la fourchette de prix, la prime du marché gris, d’autres détails

Aptus Value Housing Finance IPO ouvrira la semaine prochaine. (Photo : REUTERS)

Aptus Value Housing Finance India IPO ouvrira aux souscriptions la semaine prochaine le 10 août, alors que la société cherche à lever 2 780 crores de roupies sur le marché primaire. La fourchette de prix de l’émission a été fixée à Rs 346-353 par action de valeur nominale Rs 2. L’émission d’Aptus sera un mélange d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants, y compris un promoteur de la société, et un nouvelle émission d’actions. Aptus Value Housing Finance est une société de financement de logements entièrement axée sur la vente au détail qui sert principalement des clients indépendants à faible et moyen revenu sur les marchés ruraux et semi-urbains de l’Inde.

Les investisseurs peuvent faire une offre pour les actions d’Aptus Value Housing Finance la semaine prochaine dans la fourchette de prix fixe dans un lot de 42 actions ou multiples par la suite. Cela se traduit par un investissement minimum de Rs 14 826 par investisseur. 50% de la totalité de l’émission a été réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) tandis que la part des investisseurs particuliers est de 35% de l’ensemble de l’émission, laissant 15% aux investisseurs non institutionnels (NII). En amont du problème, Aptus Value Housing Finance ne voit aucune prime sur le marché gris.

Nouvelles connexes

L’introduction en bourse de Chemplast Sanmar s’ouvre le 10 août ; vérifier la fourchette de prix, l’activité du marché gris, la taille de l’émission, d’autres détails RIL, SBI, Titan, Vodafone Idea, Adani Green, Devyani, Windlas, Exxaro, Krsnaa IPO, actions Cipla en bref Achetez ces deux actions pour des gains à court terme alors que Nifty se dirige vers 16 500

Le promoteur de vente, Padma Anandan détient actuellement une participation de 5,19% dans la société avec 2,5 crore d’actions, pré-offre. Selon le RHP déposé par la société, Padma Anandan vendrait jusqu’à 25 lakh d’actions via l’introduction en bourse. Les autres actionnaires vendeurs comprennent Aravali Investment Holdings, Madison India Opportunities IV, GHIOF Mauritius, Saurabh Vijay Bhat, entre autres.

« La société avait le RoA le plus élevé de 6,3 % parmi l’ensemble des pairs au cours de l’exercice 2020. C’est l’une des plus grandes sociétés de financement du logement du sud de l’Inde en termes d’AUM, au 31 décembre 2020. Les actifs de prêt bruts ont augmenté. de Rs 1416,74 crore, au 31 mars 2018 à Rs 3790,93 crore au 31 décembre 2020, à un TCAC de 38,83 % », a déclaré Axis Securities dans une note. Aptus Value Housing a vu son bénéfice net passer de Rs 66 crore au cours de l’exercice 2017-18 à Rs 211 crore à la fin de l’exercice 2019-20.

Aptus Value Housing Finance compte WestBridge comme son promoteur. Lors de l’inscription, Aptus Value Housing rejoindra ses pairs Aavas Financiers Limited. Aavass se négocie à un P/E de 67,44x tandis qu’Aptus Value Housing, à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, commanderait un ratio P/E de 63,49x. ICICI Securities, Citigroup Global Markets, Edelweiss Financial Services et Kotak Mahindra Capital Company sont les principaux responsables de l’émission.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.