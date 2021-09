in

Les premiers appareils dotés de la nouvelle technologie devraient sortir au début de l’année prochaine

La musique sans perte a connu une excellente année 2021 à la suite de la décision d’Apple de se joindre à un streaming de meilleure qualité et de la décision d’Amazon de ne pas facturer de prime supplémentaire. Mais le principal défi pour l’audio sans perte est de le lire sans fil sur des écouteurs et des écouteurs sans fil.

Maintenant, Qualcomm pense avoir résolu le problème avec son aptX Lossless, une partie du programme Snapdragon Sound que la société a annoncé plus tôt cette année.

Techniquement une extension d’aptX Adaptive, l’aptX Lossless peut diffuser sur un son sans perte de qualité CD Bluetooth, 16 bits / 44,1 kHz, a déclaré Qualcomm. Les premiers appareils dotés de la nouvelle technologie devraient sortir au début de l’année prochaine. Snapdragon Sound utilise toute la chaîne matérielle pour optimiser les performances, ce qui signifie que le téléphone Android et les écouteurs ou les écouteurs doivent être compatibles avec la technologie.

Selon Qualcomm, le Snapdragon Sound captera automatiquement une source audio sans perte et la jouera à des débits de données beaucoup plus élevés que possible avec le précédent aptX HD. La société a également surpassé le LDAC de Sony en termes de bande passante – l’aptX Lossless peut atteindre 1 Mbps, tandis que le LDAC a une bande passante plafonnée à 990 kbps.

Qualcomm applique toujours une certaine compression ; le taux d’échantillonnage dans la musique de qualité CD oscille généralement autour de 1,4 Mbps. Cependant, la compression sans perte de Qualcomm reproduit mathématiquement l’audio exact bit par bit.

La technologie réduira également de manière dynamique le débit binaire jusqu’à 140 kbps dans les environnements de congestion sans fil pour offrir les meilleures performances audio en fonction de la qualité de la connexion. La technologie LDAC de Sony, lorsque son débit binaire est poussé à la limite, peut avoir des difficultés dans le monde réel. En conséquence, il n’est pas surprenant que Qualcomm ait proposé une solution pour rendre l’expérience plus fluide.

La qualité du CD est cependant la limite d’aptX Lossless. Les pistes audio haute résolution peuvent toujours être lues, mais cela peut aboutir à un streaming avec perte.

