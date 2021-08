Apurva Chandra prend les fonctions de secrétaire – Ministère de l’Information et de la Radiodiffusion

Chandra a également travaillé comme directeur général (acquisition) au ministère de la Défense.

Apurva Chandra a pris ses fonctions de secrétaire au ministère de l’Information et de la Radiodiffusion (I&B) lundi. Il était auparavant secrétaire du ministère du Travail et de l’Emploi depuis octobre 2020 et était responsable de la mise en œuvre rapide des codes du travail adoptés par le parlement en septembre 2020. Sous sa direction, des règles ont été élaborées pour les quatre codes du travail après de vastes consultations avec toutes les parties prenantes. L’Atmanibhar Bharat Rozgar Yojana a été lancé pour offrir des opportunités d’emploi à 78,5 lakh travailleurs dans le secteur formel avec un budget de Rs 23 000 crores.

Auparavant, Chandra a travaillé en tant que directeur général (acquisition) au ministère de la Défense à partir de décembre 2017 avec pour mandat de renforcer les forces armées indiennes en accélérant le processus d’acquisition. Plusieurs contrats majeurs tels que le système de missiles S-400, des hélicoptères polyvalents, des fusils d’assaut, des navires de guerre, des chars T-90, etc. ont été signés au cours de la période. Il a présidé le comité d’élaboration de la nouvelle procédure d’acquisition de la défense.

Entre 2013 et 2017, Chandra a été nommé secrétaire principal (Industries) du gouvernement du Maharashtra et a joué un rôle déterminant dans l’introduction d’une multitude de nouvelles politiques telles que la politique électronique, la politique de vente au détail, la politique de guichet unique pour attirer de nouveaux investissements. Le premier canton industriel intelligent dans le cadre du corridor industriel Delhi-Mumbai (DMIC) a été opérationnalisé à Aurangabad dans le Maharashtra sous sa direction. De plus, il a passé plus de sept ans au ministère du Pétrole et du Gaz naturel du gouvernement indien. Il a participé à l’élaboration de politiques concernant l’approvisionnement en carburant des industries, la logistique d’approvisionnement, le transport, le stockage et la distribution de produits pétroliers, entre autres. Il a été directement associé aux infrastructures de transport de gaz naturel, à la mise en place de sociétés de distribution de gaz de ville, aux terminaux d’importation de GNL et à l’allocation de gaz aux industries. Shri Chandra a siégé au conseil d’administration de Maharatna PSU, GAIL (India) Ltd. et Petronet LNG Ltd.

Lire aussi : Thums Up s’associe aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 ; lance la campagne #TaanePalatDe



Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.