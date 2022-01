Aqara annonce une gamme de maisons intelligentes basées sur Thread à venir plus tard cette année

Le fournisseur de produits pour la maison intelligente Aqara annonce aujourd’hui une toute nouvelle gamme basée sur le fil pour ses produits emblématiques de capteur de porte et de fenêtre et de capteur de mouvement. Ces produits utiliseront la technologie Thread, qui est un protocole de réseau sans fil à faible consommation basé sur IP pour les maisons et les entreprises intelligentes.

Ces nouveaux produits de capteur de porte et de fenêtre et de capteur de mouvement sont conçus pour offrir aux consommateurs une expérience de maison connectée améliorée avec une compatibilité, une fiabilité, une efficacité énergétique et une sécurité accrues, selon un communiqué de presse.

Son lancement est prévu au second semestre 2022, Aqara veillera à ce que ces produits domotiques continuent de fonctionner avec les principaux écosystèmes tiers, notamment Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Home.

La nouvelle gamme de produits basés sur Thread d’Aqara offre aux utilisateurs une option supplémentaire pour entrer dans l’écosystème Matter. En tant que l’une des technologies de connectivité pilier pour Matter, Thread permet aux appareils IoT de se connecter nativement à Matter. Les produits Aqara Thread intègrent également Bluetooth Low Energy pour une meilleure connexion et une meilleure expérience d’exploitation.

Les appareils Aqara Thread offriront également certaines des fonctionnalités les plus populaires de la gamme de produits Zigbee, telles que la longue durée de vie de la batterie et la connexion à faible latence.

Parallèlement à cette annonce, Aqara a promis d’apporter le support de Matter à ses produits existants basés sur Zigbee en poussant la mise à jour en direct sur les hubs Aqara, le M2 et le M1S.

La mise à jour logicielle exposera les appareils enfants Aqara à Matter, leur permettant de se connecter à d’autres appareils tiers compatibles avec Matter. Cette approche assure une interaction transparente entre les deux protocoles, et les utilisateurs d’Aqara pourront conserver leurs appareils Zigbee existants tout en accédant aux avantages de Matter.

