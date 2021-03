Aqara apporte la prise en charge de l’éclairage adaptatif avec une mise à jour du micrologiciel

Le fabricant d’accessoires pour la maison intelligente Aqara a annoncé aujourd’hui qu’il apportait la prise en charge de la fonction d’éclairage adaptatif de HomeKit à son portefeuille complet de produits d’éclairage intelligent avec une nouvelle mise à jour du micrologiciel 3.2.4.

Avec cette mise à jour, Aqara Hub M1S et l’ampoule LED ajoutent la prise en charge de la fonction d’éclairage adaptatif HomeKit d’Apple. Cette fonction a été introduite pour la première fois avec iOS 14 et permet aux produits d’éclairage intelligents de modifier automatiquement la température de couleur tout au long de la journée.

En fournissant aux utilisateurs la bonne température de couleur au bon moment de la journée, les lumières intelligentes Aqara avec la fonction d’éclairage adaptatif aideront à augmenter la capacité de rester alerte et actif pendant la journée, et de se détendre la nuit.

Aqara affirme que la prise en charge de l’éclairage adaptatif peut également être ajoutée à tous ses produits d’éclairage intelligents via une mise à jour du micrologiciel pour l’Aqara Hub M2, qui est actuellement en cours de déploiement pour la plupart des utilisateurs et sera déployée auprès des utilisateurs de la Chine continentale à partir du 2 avril.

Dans la série HomeKit Weekly de ., nous avons couvert la fonction d’éclairage adaptatif d’Apple. À cette époque, seules quelques ampoules Philip Hue et la bande lumineuse Eve supportaient cette fonction.

Comme Bradley Chambers de . l’a écrit dans son examen complet, le kit de démarrage Aqara Smart Home est un choix solide pour ceux qui souhaitent connecter leur maison à l’aide du HomeKit.

À 129 $, le kit de démarrage pour maison intelligente Aqara offre beaucoup de valeur. Il fonctionnait parfaitement avec HomeKit, était facile à mettre en place, était facile à lier à HomeKit, et il semble que cela pourrait être un écosystème de produits en pleine croissance (…) Le kit de démarrage pour maison intelligente Aqara est l’un des moyens les plus simples de démarrer. Il contient un capteur de mouvement, un capteur de porte / fenêtre, un mini interrupteur et un hub de connectivité.