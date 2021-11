Aqara lance une nouvelle caméra G3 avec HomeKit Secure Video et une résolution 2K aux États-Unis

Aqara vient de sortir une nouvelle caméra qui prend en charge HomeKit et HomeKit Secure Video en plus de servir de hub Zigbee 3.0. La nouvelle caméra G3 comprend une résolution de 2k avec une option panoramique et inclinaison et comprend également des fonctions de reconnaissance faciale et gestuelle locale.

La caméra est un excellent ajout à HomeKit car elle prend en charge la vidéo sécurisée HomeKit, mais elle est également largement compatible avec d’autres plates-formes de maison intelligente, notamment Amazon Alexa et Google Assistant. En tant que hub domestique intelligent, il permet à tous les appareils Aqara de se connecter à HomeKit. Avec cette option, vous pouvez intégrer le capteur de fuite d’eau d’Aqara dans votre écosystème HomeKit et recevoir des alertes de l’application Home si de l’eau est détectée. En tant que hub Zigbee 3.0, la caméra G3 peut connecter d’innombrables appareils Zigbee à votre réseau sans se soucier de la plate-forme de maison intelligente avec laquelle chaque appareil est compatible.

En fonction de la configuration de votre maison intelligente et de votre salle de divertissement, la caméra Aqara G3 dispose également d’un contrôleur IR intégré qui peut rendre intelligents vos appareils compatibles infrarouge existants et prendre en charge les automatisations locales. Toutes les automatisations infrarouges fonctionnent localement et fonctionneront même s’il n’y a pas de connexion Internet active. L’Aqara G3 prend également en charge les fonctions de reconnaissance faciale et de reconnaissance des gestes, qui peuvent toutes deux être utilisées pour déclencher des automatisations domestiques. Un exemple de ceci dans la pratique consiste à lever quatre doigts pour déclencher une automatisation pour allumer vos lumières.

La nouvelle caméra Aqara G3 est compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz pour une compatibilité maximale. Il est alimenté par un port USB-C, il peut donc être intégré de manière flexible dans les stations de charge existantes.

J’aurai un examen complet dans les semaines à venir pour ma série HomeKit Weekly.

