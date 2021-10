Aqib Talib discute de Jon Gruden, Urban Meyer et Bill Belichick

L’ancien demi de coin de la NFL Aqib Talib rejoint Kevin Clark de The Ringer pour discuter de la démission de Jon Gruden en tant qu’entraîneur des Raiders, de ce que les Jaguars devraient faire concernant Urban Meyer, et partage des expériences de première main sur ce qui rend Bill Belichick et Sean McVay spéciaux.

Talib fait partie de la couverture jeudi soir du football et de la NFL de Prime Video sur Twitch. Le mercredi, il anime The NFL Machine sur Twitch, une diffusion en direct qui plonge en profondeur dans les archives de NFL Films et guide les fans à travers les images de la manière la plus interactive possible.