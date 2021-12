Aquafaba, l’or de cuisson liquide que vous jetez à l’égout sans vous en rendre compte | Vie

Ce liquide que l’on trouve dans les pots de légumes qui si souvent va à l’égout est plein de propriétés. Il est connu pour être l’œuf des végétaliens et permet de réaliser d’innombrables recettes de pâtisseries à base de meringue et de beurre.

L’aquafaba est le liquide qui résulte de la cuisson de n’importe quelle légumineuse et que l’on retrouve dans les bocaux de conserve. Il se caractérise par une texture visqueuse, une couleur jaunâtre et un aspect similaire à celui du blanc d’œuf.

Il est utilisé notamment celui des pois chiches en conserve car il a un goût plus neutre et la proportion exacte d’eau pour agir, mais les haricots et autres légumineuses comme les haricots produisent un liquide aux propriétés similaires.

Cette merveilleuse invention si utile pour les végétaliens, justement est né en 2015 de l’usage que l’un d’eux a fait de ce liquide pour faire une meringue.

Après avoir gagné en popularité il a été décidé de lui donner un nom. Dans le même 2015, Google a ouvert un débat pour nommer l’ingrédient. Après avoir tenté de décider en communauté un terme approprié, c’est l’américain, informaticien et végétalien Goose Wohlt qui a cherché le Mots latins pour eau et haricot, les rejoignant enfin dans aquafaba.

Le moyen le plus simple de le réutiliser est de conserver celui du pot de légumineuses déjà cuit. On calcule que trois cuillères à soupe d’aquafaba correspondent à un œuf, Et est-ce que toute recette qui nécessite cela comme ingrédient principal, vous pouvez le remplacer par ce liquide.

Elle est particulièrement utile dans les recettes de pâtisserie, comme les mousses au chocolat, les meringues, les glaces, les brownies, les gâteaux ou les génoises. Il peut également être utilisé pour créer des aliments de base comme le beurre, ou même pour des sauces comme la mayonnaise végétalienne. Ici, nous vous laissons une recette pour faire de la meringue végétalienne.

Cependant, la communauté derrière l’aquafaba elle-même a voulu le rendre encore plus facile et a déterminé une mesure standard qui a tendance à bien fonctionner, même si cela peut varier en fonction de la consistance particulière du liquide utilisé : pour remplacer 1 œuf : 3 cuillères à soupe (45 ml) ; 1 blanc : 2 cuillères à soupe (30 ml) ; 1 jaune : 1 cuillère à soupe (15 ml).

Qui allait nous dire que nous gâchions un bijou culinaire en jetant le liquide de cuisson des légumineuses ? Même si l’apparence n’est pas des plus attrayantes, n’hésitez pas et essayez l’aquafaba à la maison, que vous soyez végétalien ou non, allergique aux œufs et voyez par vous-même que cela fonctionne vraiment comme un substitut.