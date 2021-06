AQUAGOAT monte en flèche de 25% – voici où acheter

AquaGoat.finance est l’un des projets de crypto-monnaie les plus discutés de la semaine dernière, et de nombreux investisseurs se sont demandé comment acheter la pièce Aqua Goat.

Ainsi, à la lumière de cette demande, nous avons pensé aider les investisseurs en répertoriant les deux meilleurs endroits pour acheter des pièces AquaGoat en ligne.

Comment et où acheter des « actions » AquaGoat aujourd’hui

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Avant d’entrer dans nos meilleures options, clarifions une idée fausse commune ; AQUAGOAT n’est pas une action, c’est une crypto-monnaie. Cliquez sur les liens pertinents si vous avez besoin de mieux comprendre la différence entre les deux.

Voyons maintenant à quoi il sert : où acheter des pièces AquaGoat au Royaume-Uni et ailleurs. Puisqu’il s’agit d’un nouveau projet, la plupart des investisseurs chercheront à s’exposer à la pièce via un échange décentralisé (DEX), bien que notre équipe d’analystes pense que les meilleures options sont les deux suivantes :

1.) eToro

Si vous recherchez un courtier fiable qui propose un trading crypto à faible coût et instantané, eToro pourrait être la plate-forme pour vous.

Inscrivez-vous ici>

2.) Capitale

Capital.com est une plateforme de trading avec les meilleurs spreads du marché, 0% de commission et aucun frais caché.

Inscrivez-vous ici>

Si eToro et Paybis ne sont pas ce que vous recherchez, consultez notre liste des dix meilleurs courtiers en crypto ici.

Qu’est-ce qu’AquaGoat ?

AquaGoat se décrit comme une crypto-monnaie sociale génératrice de performances et un jeton DeFi écologique de nouvelle génération. Les membres de l’écosystème peuvent susciter l’intérêt en utilisant le réseau, et l’objectif principal du projet est la conservation des océans, en créant des partenariats caritatifs avec des initiatives comme le Ocean Blue Fund.

Passons rapidement en revue la tokenomics :

100 000 000 000 000 000 approvisionnement total, dont -40 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 qui a été brûlé.

Le projet a également créé une communauté importante et florissante, avec plus de 275 000 détenteurs de jetons, 6 000 membres Discord et 34 000 membres du groupe Telegram. Après avoir fait un don de 19 500 $ aux efforts pour sauver l’océan, AQUAGOAT pourrait être la dernière organisation caritative à faire des vagues.

Dois-je acheter la pièce AQUAGOAT ?

Si vous souhaitez spéculer sur la valeur de la pièce et en même temps contribuer à des causes caritatives, cela pourrait être un bon investissement. De plus, étant donné que les jetons ont actuellement une valeur minimale, on pourrait acquérir des millions à moindre coût. Donc, si vous n’avez que 1 $, AquaGoat peut être un billet de tombola qui vaut la peine d’être acheté.

Le projet a une feuille de route claire et promet d’impliquer la communauté dans toutes les décisions liées aux dons à travers un sondage, et avec l’exploration de NFT à l’horizon, cela pourrait être un projet intéressant à suivre.

AQUAGOAT va-t-il me rendre riche ?

Nous vous recommandons de ne jamais investir dans l’espoir de devenir riche. Des histoires comme celle-ci ne sont pas omniprésentes, bien qu’AQUAGOAT puisse rendre certains de ses détenteurs de jetons très riches si son succès se poursuit.

Prévision de prix AQUAGOAT

Avec des pièces comme celle-ci, il est incroyablement difficile d’établir un nombre définitif, donc notre prévision de prix AquaGoat devra rester ambiguë pour le moment. Il y a tout simplement trop de variables à prendre en compte et il n’est pas possible de quantifier la valeur fondamentale du projet avec un minimum de données.

Cependant, compte tenu de sa récente augmentation, nous ne serions pas surpris s’il y avait plus de mouvements à la hausse pour le jeton de charité dans les mois à venir.

Couverture des médias sociaux de la crypto $ AQUAGOAT

Pour les dernières nouvelles sur les altcoins comme Aqua Goat et les meilleurs projets de cryptographie, lisez nos nouvelles sur la cryptographie.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent