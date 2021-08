Aquaman 2 Star explique pourquoi le script de Lost Kingdom est “meilleur” que l’original

Le premier Aquaman, et dans l’ensemble DCEU, peut être vu sur HBO Max. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.

Compte tenu du succès critique et au box-office du premier Aquaman, la pression est forte pour que Jason Momoa et la société livrent pour Le royaume perdu. Heureusement, Yahya Abdul-Matteen II semble penser que le script est meilleur, ce qui est certainement un éloge. Et comme le public a tellement aimé Black Manta, il profitera probablement de plus de temps avec le méchant mortel.