Aquaman et le royaume perdu ajoute un méchant de Green Lantern ⋆ 10z viral

Il n’y a aucune règle en place qui dit qu’un blockbuster de super-héros ne doit utiliser que des personnages de la bande dessinée mettant en vedette le personnage principal, et l’avènement de l’univers cinématographique partagé a déchiré le livre de jeu en ce qui concerne qui peut se présenter d’où, peu importe le quoi et le pourquoi.

C’est une approche qui a aidé l’univers cinématographique Marvel à devenir le plus grand jeu de la ville, et maintenant la suite DCEU de James Wan Aquaman et le royaume perdu est entré dans l’acte en arrachant un méchant secondaire de la tradition de Green Lantern et en l’ajoutant à la deuxième sortie solo de Jason Momoa en tant qu’Arthur Curry.

Le Hollywood Reporter a récemment annoncé un quatuor de nouveaux ajouts à l’ensemble, avec la star de Pose Indya Moore révélée sous le nom de Karshon. Ceux qui connaissent l’histoire de DC reconnaîtront le nom, et pour ceux qui ne le connaissent pas; Le requin a une histoire sauvage, même selon les normes de la bande dessinée.



Patrick Wilson Orm – ‘Aquaman 2’

Le nouveau look de Patrick Wilson dans le rôle d’Orm dans “Aquaman 2”.

Faisant ses débuts dans un numéro de 1963 de Green Lantern, Karshon était un requin tigre ordinaire qui a ensuite évolué en une créature dotée de super pouvoirs après avoir été exposé à des radiations. Ils possèdent le pouvoir de lire dans les pensées, de manipuler mentalement et de conjurer des éclairs d’énergie pure, et ont vécu à la fois sur terre et dans la mer à divers endroits.

De toute évidence, un méchant qui a commencé sa vie en tant que requin littéral prend tout son sens dans le contexte de quelque chose comme Aquaman et le royaume perdu, et fournit encore un autre obstacle à Arthur à surmonter avec Karshon rejoignant la nouvelle création Stingray, Vorm de Patrick Wilson, Black Manta de Yahya Abdul-Mateen II et Stephen Shin de Randall Park du côté antagoniste de l’équation.