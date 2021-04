AR Rahman rencontre la renommée de «Rasode me kaun tha» Yashraj Mukhate; répandre des haricots sur son film ’99 chansons ‘

Yashraj Mukhate en conversation avec AR Rahman sur ’99 Songs ‘(Image Instagram)

La sensation virale Yashraj Mukhate vous a fait grimper presque tous les internautes à son interprétation musicale d’un dialogue quotidien de feuilleton, «Rasode mai kaun hai ‘de Saath Nibhana Saathiyaan a finalement rencontré son inspiration, le’ compositeur oscarisé, AR Rahman et a discuté de divers sujets de son voyage pour devenir compositeur, tournant dans la vie de la musique qu’il écoute.

Mukhate a partagé une photo de lui-même avec Rahman sur Instagram alors qu’il écrivait «J’ai enfin rencontré Dieu» et partageait un lien pour son entretien de 15 minutes avec le «Mozart de Madras». Rahman est en train de devenir un écrivain de cinéma avec 99 chansons qui sortent le 16 avril en tamoul, telegu et hindi. Rahman a longuement parlé de 2010, de la victoire de son Grammy et de l’accident de scène survenu alors qu’il se préparait à un concert à Detroit. L’auteur-compositeur-interprète a fait l’éloge de Mukhate pour avoir “ rendu beaucoup de gens heureux et a même poursuivi en disant qu’il écoute le jeune compositeur quand il est triste.

Rahman a également partagé ce qui se cache derrière son processus de composition de film et le nouveau scénario qu’il a écrit pour son film. Il a appelé cela «une expérience émotionnelle qui laisse un impact». il a qualifié son film de philosophe, pas de prêcheur, d’énervé, de jeune drame musical romantique et il est fier de la distribution.

Interrogé sur l’avenir de l’industrie de la musique et sur l’invention d’Internet, il a déclaré que de grandes choses se profilaient et que c’était «la survie des plus forts car le défi est de se réinventer avec de nouvelles idées.

99 Songs est réalisé par Vishwesh Krishnamoorthy et met en vedette Manisha Koirala, Lisa Ray, Tenzin Dalha, Aditya Seal et les débutants Ehan Bhat et Edilsy Vargas dans les rôles principaux. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas réalisé le film, il a répondu qu’il devrait consacrer encore deux ans de sa vie à la comédie musicale. La première mondiale de 99 chansons a eu lieu au 24e Festival international du film de Busan en Corée du Sud. Le film parle de la découverte de soi d’un chanteur en difficulté qui veut devenir grand en tant que compositeur de musique.

Quant à Mukhate, il a récemment recréé la chanson titre de Rahman pour Rangeela avec Jasleen Royal, chantée à l’origine par Lata Mangeshkar et Aditya Narayan avec une reprise d’acapella.

