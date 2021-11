Arabie saoudite : des missiles de frappe de drones britanniques pourraient se diriger vers Riyad dans le cadre des plans du gouvernement | Monde | Nouvelles

Bien que le ministère de la Défense (MoD) ne l’ait pas encore confirmé, le Sun rapporte qu’une vingtaine de spécialistes de la défense aérienne, équipés de missiles destructeurs de drones à la pointe de la technologie, devraient être déployés à Riyad dans les semaines à venir. Les soldats britanniques ont travaillé avec les autorités saoudiennes à la fois pour la formation et les opérations spéciales afin de protéger les infrastructures pétrolières ciblées.

Des drones contrôlés par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran ont été utilisés dans des attaques contre des champs de pétrole saoudiens.

Les ministres ont déclaré que les forces armées britanniques avaient fourni au moins 42 modules de formation aux forces saoudiennes depuis 2018, notamment en matière de guerre aérienne, de formation d’officiers et de guerre électronique.

Selon une enquête menée en 2020 par le site Web Declassified UK, du personnel britannique est stationné sur 15 sites en Arabie saoudite.

Le Royaume-Uni a offert son aide et envoyé 25 soldats après que deux installations de traitement du pétrole de Saudi Aramco ont été ciblées par une frappe de drone, causant des dégâts importants et perturbant temporairement la production de pétrole en septembre 2019.

Un an plus tard, Londres a envoyé plus de troupes à l’insu du Parlement ou du public.

Un porte-parole du ministère de la Défense a expliqué à l’époque : « À la suite des attaques contre les installations de production de pétrole du Royaume d’Arabie saoudite le 14 septembre 2019, nous avons travaillé avec le ministère saoudien de la Défense et des partenaires internationaux au sens large pour examiner comment renforcer la défense. de son infrastructure économique critique contre les menaces aériennes.

Le porte-parole a confirmé que le déploiement avait inclus un système radar militaire avancé pour aider à détecter les frappes de drones, mais ne serait pas tiré sur « des délais exacts ou le nombre de personnes impliquées en raison de la sécurité opérationnelle ».

Le ministère de la Défense a déclaré que les gisements de pétrole sont une « infrastructure économique critique » et que des artilleurs du 16e Régiment d’Artillerie royale étaient nécessaires pour les défendre contre les frappes de drones.

LIRE LA SUITE: Un char conduit au service du jour du Souvenir s’enfonce dans le mémorial de guerre

Le gouvernement britannique a fait l’objet de critiques lorsqu’il a été révélé que des troupes avaient été envoyées pour travailler main dans la main avec l’Arabie saoudite, même si son dirigeant Mohammed bin Salman a été accusé d’avoir tué des milliers de civils dans la guerre au Yémen voisin et que la CIA a déclaré qu’il avait ordonné le meurtre du journaliste. Jamal Khashoggi.

Layla Moran, porte-parole des libéraux démocrates pour les affaires étrangères, a déclaré à The Independent : « Les informations selon lesquelles le gouvernement a secrètement déployé des troupes en Arabie saoudite sont choquantes.

« Non seulement ce gouvernement vend des armes au gouvernement saoudien pour les utiliser contre des civils au Yémen, mais le déploiement de troupes pour défendre les champs pétrolifères saoudiens révèle à quel point la boussole morale de ce gouvernement est vraiment absente. »

Andrew Smith de Campaign Against the Arms Trade a déclaré : « Il y a de grandes questions sur cette opération et sur les raisons pour lesquelles les forces britanniques ont été déployées, mais l’ensemble de la relation doit être examiné de près.

« Malgré les décennies d’exactions infligées au peuple saoudien et les crimes de guerre et les atrocités commis contre le Yémen, le régime saoudien a toujours pu compter sur le soutien politique et militaire sans réserve de Downing Street. »

Le ministre de la Défense James Heappey a confirmé dans un communiqué en 2020 que le déploiement était toujours « en cours fin novembre et avait jusqu’à présent coûté 840 360 £ aux contribuables britanniques ».