Aracely Arámbula, à côté d’un ours roux modèle de belles jambes

Aracely Arámbula respire le charme avec un gros ours rouge | Instagram

Aracely Arámbula, est réapparue sur une photo récente et enfant, elle était heureuse sur un gros ours rouge, dévoilant de belles jambes.

La « actrice mexicaine« , Aracely Arámbula a partagé une nouvelle photo avec ses 5, 9 millions d’abonnés sur Instagram dans laquelle elle a fait une débauche de sourires après être apparue appuyée au bras d’une structure touchante.

Aracely Arambula est l’une des célébrités les plus appréciées d’Instagram, « Le Chulé« , qui accumule un nombre croissant d’adeptes a surpris tout le monde avec la nouvelle carte postale dans laquelle il apparaît souriant au ciel dans une forme de gratitude, comme on le voit dans la carte postale.

Aracely Arámbula respire le charme avec un gros ours rouge. Photo : Capture Instagram

L’actrice coquette de la pièce « Pourquoi les hommes aiment les taxis ?« Elle a dévoilé ses belles jambes avec une robe courte et des sandales à semelles plates, qu’elle a également complétées par un très chapeau de plage.

Aracely Arámbula Jaques, a partagé un long message sur les prochaines dates avec lesquelles elle a accompagné la description de la carte postale.

» Profiter comme une fille ma chère Gaby et boni, Bear Hugs dans ces fêtes qui sont déjà au coin de la rue #Noël et que l’esprit de #Paix et #joie reste toujours que nous ne cessons de rêver de jouer, d’être surpris et profiter de la de bons moments qui ne perdent jamais notre esprit d’éternels enfants !!! »

Il est lu dans les premiers paragraphes du texte que le « ex de Luis Miguel« Qui dernier 2020 a suscité une vive polémique lors de l’interprétation du thème « Mauvaise nouvelle ».

L’actrice de « La doña« et » La Patrona « sur Telemundo, Aracely Arámbula, l’a également remerciée pour le design tendre et spectaculaire par lequel elle a profité de l’occasion pour se laisser capturer avec ses deux chiens.

« Des millions de #bénédictions ma #Arafamilia bella #felicesfiestas je suis ici avec cette belle surprise tu l’as fait exploser @gabrielcuellar_decor #nous aimons tous mes numéros mon Cuus, Sam, mes amours, bonirra, Doll tous même mon pupisss Mtonisss et Bruno sur la photo que j’emmène M. Ergar #que #oso @michristmas #Super #Cool mes enfants assiste au #Latia #Cool ».