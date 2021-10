Aracely Arámbula à La Doña, des charmes débordants dans le jacuzzi | Instagram

Aracely Arámbula vole tous les regards dans une photographie qu’elle partage depuis un jacuzzi lorsqu’elle incarne l’imposante « Altagracia Sandoval » dans La doña.

La « actrice de télévision« Débordée une fois de plus de ses charmes, Aracely Arámbula a réussi à attirer toute l’attention en partageant une photo qui a bouleversé Instagram avec ses 5,8 millions de followers.

Aujourd’hui actrice de théâtre dans « Pourquoi les hommes aiment-ils les taxis ? » Aracely Arámbula Jaques, est réapparue dans l’une des récentes cartes postales qu’elle a partagées avec « ArAfamilia », le grand fan club de « Le Chulé« qui dans une carte postale débordait de ses charmes accumulant 96 998 » J’aime « .

#heureux #week-end ma #belle #ArAfamilia #losamo qu’ils passent un #Super week-end très #Cool, a également partagé la « actrice de théâtre » dans le message qui accompagne la description de la photographie.

Aracely Arámbula à La Doña, débordait de charme dans le jacuzzi. Photo : Capture Instagram

La « ex de Luis Miguel« Il profite de sa meilleure scène professionnelle, même si apparemment, la photo pourrait être un signe de combien sa facette lui manque sur le petit écran où il a forgé sa carrière après s’être imposé comme le » Face of the Herald « en 1996.

Le chanteur également de 48 ans, Aracely Arambula, a partagé une photographie d’il y a quelques années, dans l’une de ses collaborations les plus réussies sur le réseau Telemundo, comme la série-roman, « La Doña », une production basée sur le roman de l’écrivain vénézuélien, Rómulo Gallegos, « Doña Barbara ».

Le personnage de « Image de balise Altagracia Sandoval« qui » La Chule « a incarné dans ladite production pendant deux saisons en 206-2020, ceci après avoir joué Gabriela Suárez dans » La Patrona « (2013) et des années plus tard dans » El Señor de los Cielos « (2018).

Le cliché n’a pas tardé à provoquer plusieurs réactions de ses followers, c’est le photographe, Uriel Santana, un ami très proche d’Arámbula, le premier à réagir à l’image avec des emojis de visages coeur, comme l’a fait le collègue du « chihuahua« , @anastasia_oficial et Maribel Guardia qui ont commenté » Déesse » faisant l’éloge des » yeux verts « .

Fantastique, merveilleux, je t’aime ma vie tu es le meilleur, succès au théâtre, Beaucoup de félicitations, je t’aime, Tu es le meilleur, je me sens super fier d’être ton fan, Le plus BEAU, lisez certains des commentaires des fans

L’actrice également de productions comme « Rêveurs« « Alma rebelde », « Abrazame très fort » entre autres mélodrames de Televisa, entrerait dans le monde de la musique et ce serait en 2020 lorsqu’il sortira un nouveau single intitulé « Mauvaise nouvelle ».

Les paroles ont déclenché une forte controverse après la relation passée de la star avec le Soleil du Mexique, Luis Miguel, avec qui elle a également eu deux enfants : Miguel et Daniel Gallego Arámbula.

Aujourd’hui, Aracely Arámbula Jaques se réjouit du succès de l’œuvre dont elle partage le générique avec Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta, qui ont parcouru plusieurs villes des États-Unis avec une popularité indéniable.

Malheureusement, ce sont ces engagements qui vont arrêter le retour de la « chanteuse » au petit écran, repoussant ainsi une invitation du producteur Nicandro Díaz à revenir dans les rangs de Las Estrellas, selon l’actrice elle-même.