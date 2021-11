Aracely Arámbula alerte les fans en photo avec un réservoir d’oxygène | Instagram

Aracely Arámbula a inquiété ses partisans après avoir réapparu après être apparue sur une photo sur laquelle elle apparaît avec un réservoir d’oxygène.

La actrice, Aracely Arámbula, est récemment apparue avec un réservoir d’oxygène avec lequel elle aurait été vue récemment.

Aracely Arambula, a été la cible d’une vive polémique récemment après le « ex de Luis Miguel« Il est récemment réapparu portant une bouteille d’oxygène, ce qui a suscité un grand étonnement parmi ses partisans.

« Le Chulé« Il a expliqué que la cause de cela était après avoir attrapé un rhume en raison de changements soudains de température dans le théâtre où il travaille.

Aracely Arámbula alerte les fans sur une photo avec un réservoir d’oxygène. Photo : Capture Instagram

La 46 ans célèbre, qui joue dans la pièce « Why Do Men Love Cab ***? » Il a décrit que lorsqu’il changeait de garde-robe, sa silhouette était à la merci de la température en raison de la climatisation du lieu.

Actuellement, celle basée à Los Angeles, en Californie, a mentionné que « aussi inquiétante que sa santé puisse paraître », elle a dit qu’elle se sentait mieux que jamais et qu’elle était heureuse parce qu’elle est sur le point d’annoncer un projet de travail.

Le distingué « Visage du héraut« En 1996, il partagerait une série d’indices sur un nouveau projet de travail, qui pourrait inclure une nouvelle série télévisée, ceci selon l’une de ses plus récentes histoires Instagram.

Elle était aussi la chanteuse de « Mauvaises nouvelles« , qui l’a fait récemment connaître à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans la vidéo, l’actrice remémorée de « Rêveurs« , » Alma Rebelde « , » Corazón Salvaje « , elle était ravie de partager un grand moment avec ses followers.

Que de merveilleux moments avec ma logeuse, vécus ici et regardez quelle émotion ! Regardez ce que j’ai ici, quelques chapitres merveilleux d’une grande histoire de famille, bientôt, bientôt je vous le dirai, bisous, bisous je suis très heureux, a déclaré Aracely Arámbula Jaques dans sa story Instagram.

Rappelons qu’Aracely Arámbula a joué dans deux des derniers mélodrames de Telemundo avec « La Doña » (2016) et « La Patrona » (2013), en plus de sa participation à « El Señor de los Cielos ».

Le célèbre de 46 ans qui collaborera en tant que présentateur dans « MasterChef Latino« En plus d’autres programmes tels que Viva la familia! … Todo bebe et » Mujer, cases de la vida real « , il joue dans une tournée aux États-Unis dans la pièce récente dans laquelle il partage les crédits avec Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta.