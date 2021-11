Aracely Arámbula, ancienne de Luis Miguel exhibe sa beauté dans les réseaux

Aracely Arámbula regarde plus que sa beauté, « La tenue de rechange » | AP / . / .

Beauté qui tombe amoureuse !, la belle ex de Luis Miguel, Aracely Arámbula a reconquis les réseaux sociaux avec une photographie dans laquelle elle a plus que clair que la tenue est superflue. « La Chule » a choisi pour une séance photo unique de s’absenter de toute tenue et les internautes l’ont grandement déprécié.

Aracely Arambula Il a posé pour son photographe en utilisant sa belle peau comme sa meilleure tenue et en la décorant uniquement avec quelques petits détails tels que des bracelets et autres. L’actrice mexicaine portait une manucure et une pédicure parfaites, mais ce n’est certainement pas ce qui a attiré l’attention des réseaux.

La mère de Miguel et Daniel a posé avec son visage parfaitement maquillé, ressemblant à une vraie poupée et ses cheveux lâchés et détendus, la photographie en question ressemble à une véritable œuvre d’art.

Cela peut vous intéresser: Juste de l’eau, la « tenue » préférée d’Aleida Núñez pour les réseaux

Aracely Arámbula Jacques a mis de côté la douleur de ne pas avoir de garde-robe et a recouvert l’essentiel de son anatomie imposante avec sa posture, ses bras et ses jambes. La chanteuse a également posé devant la caméra en tailleur et jouant avec ses bras pour se cacher un peu plus.

Les adeptes de l’actrice de tubes tels que La Doña ont tellement aimé l’image qu’ils ont décidé de la reprendre et de la partager sur un compte Instagram d’adeptes du célèbre où ils peuvent l’admirer encore et encore, en plus de la remplir avec des commentaires dans la boîte du célèbre réseau .

ADMIRER LA BEAUTÉ D’ARACELY ICI

Aracely Arámbula regarde plus que sa beauté, « La tenue est laissée de côté. » Photo : AP/./..

Récemment, Aracely Arámbula a fait la une de l’actualité du divertissement après que son ex-partenaire Arturo Carmona a partagé les détails de sa relation avec l’actrice et a assuré qu’il était comme un père pour les enfants de Luis Miguel.

Carmona a également évoqué sa relation avec le beau Jacky Bracamontes, avec qui il aurait apparemment eu un conflit car il était issu d’une famille très conservatrice et qui voyait mal qu’il avait déjà un divorce (Alicia Villarreal) et une fille.

L’acteur a partagé que Bracamontes lui avait dit qu’il voulait être numéro un, laissant entendre que c’était un problème pour sa fille avec le chanteur ; Cependant, il lui a toujours indiqué qu’il s’agissait d’amours différents ; Cependant, il a assuré que c’était finalement la mère de l’ancienne reine de beauté qui avait fini par la convaincre de mettre fin à la relation.

La relation entre Carmona et Aracely Arambula Il était très célèbre pour être à la fois célèbre, réussi et beau et surtout pour attirer l’attention sur la façon dont La Chule a reconstruit sa vie après avoir été le partenaire du Soleil du Mexique, Luis Miguel.