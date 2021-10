Aracely Arámbula arbore des intérieurs rouges avec des bandes en vidéo

Aracely Arámbula revendique des intérieurs rouges avec des bandes en vidéo | Instagram

Comme attendu de la belle actrice mexicaine et protagoniste du feuilleton jeunesse « Soñadoras » Aracely Arámbula, une fois de plus, elle en a laissé plus d’un sans voix, grâce à un micro vidéo où vous portez des intérieurs rouges.

La mère des deux plus jeunes enfants de Luis Miguel s’appelle aussi « Le Chulé« , apparaît dans une vidéo que ses propres abonnés ont partagée sur Instagram, cette vidéo qui ne dure que quelques secondes, a sûrement été répétée maintes et maintes fois grâce à ses fans.

Il y apparaît cette célèbre actrice principale de « La doña » qui, lorsqu’elle a tendance à se teindre les cheveux en rouge, vole des milliers de soupirs.

Ceci parce que nous avons vu dans leurs personnages que Aracely Arambula interprète, avec cette teinte où il est devenu encore plus populaire comme à Soñadoras précisément, Corazón Salvaje et Abrazame muy Fuerte.

Curieusement, à cette occasion, la seule chose qu’elle porte en rouge sont les vêtements sous une chemise de nuit transparente avec de la dentelle qu’elle porte par-dessus, en dessous on peut voir une sorte de haut large dans le dos et qui soulève ses charmes supérieurs à la perfection. .

Aracely Arámbula revendique des intérieurs rouges avec des bandes en vidéo | Instagram aracelyarambula

Déjà dans la partie inférieure, nous la voyons porter une pièce qui a des bretelles sur le dos qui font ressortir cette partie de son corps exquis.

La vidéo en question a été partagée le 21 septembre 2018, Aracely Arambula Elle portait ses cheveux blonds bien que quelques racines sombres montraient déjà, ce look est devenu à la mode à l’époque pendant quelques mois.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Aracely a volé un appareil photo depuis qu’elle a commencé sa carrière il y a quelques années, pour être un peu plus exact c’était depuis 1994, il y a 27 ans ! Le premier feuilleton auquel il a participé était Prisonera de Amor.

Cela a été réalisé par Maribel Guardia et Saúl Lisazo, comme cela s’est produit avec la belle cubaine Livia Brito, depuis qu’elle est apparue à l’écran, elle n’a cessé de le faire sauf quand elle a eu ses deux enfants qu’elle a mis 6 ans pour revenir.

Une fois qu’il l’a fait depuis 2009, il n’a pas cessé d’actualiser et de participer à divers projets tels que le théâtre et de participer à d’autres programmes tels que l’hébergement.

Actuellement, il est devenu très populaire pour le type de contenu qu’il partage et celui que l’on trouve également sur Instagram et certains réseaux, où sa silhouette est plus belle que jamais.