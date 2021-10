Aracely Arámbula aurait peur de Luis Miguel et de son contrat | Instagram

De nos jours, parlons soit de Luis Miguel ou Aracely Arámbula, ils seront toujours associés l’un à l’autre puisque tous deux ont eu une relation amoureuse dont sont nés deux enfants, beaucoup a également été évoqué sur une hypothèse Contrat Entre les deux.

On a beaucoup dit que l’actrice mexicaine à succès craindrait ou redouterait le contenu dudit contrat et on pourrait même dire que même Luis Miguel, en raison du contenu trouvé dans cet accord.

On dit que l’un des points qui entrent dans cette loi était l’interdiction d’exposer leurs enfants en public aux médias, cela expliquerait leur agacement il y a quelques jours lorsqu’ils ont voulu capturer des images d’un de leurs enfants.

Un autre point qui a également été observé est que Aracely Arambula il ne doit pas impliquer ses enfants dans sa vie professionnelle.

Malgré le fait que plusieurs années se soient écoulées depuis que le couple s’est séparé depuis 2009, tout sujet sur lequel les deux sont liés devient immédiatement une tendance, notamment à cause du fameux contrat qui existerait entre eux.

Luis Miguel a eu deux enfants avec Aracely Arambula: Miguel Gallego Arámbula et Daniel Gallego Arámbula, malgré le fait d’avoir une autre fille Michelle Salas avec qui il l’a eue à côté de Stephanie Salas, la petite-fille de Silvia Pinal.

Beaucoup pensaient que La Chule serait la femme avec laquelle Luis Miguel s’installerait, car elle a été la seule femme avec laquelle il est apparu sur la couverture d’un magazine et a annoncé à la fois la grossesse, mais cela ne s’est pas bien terminé.

Selon un portail d’avocats, certains points abordés dans le contrat qui existerait entre Aracely et Luis Miguel ont été divulgués :

Il aurait trois enfants avec lui Il recevrait 50 mille dollars par mois pour chaque enfant Ne pas avoir d’enfants d’un autre homme Ne pas exposer sa vie sentimentale ou romantique Accepter que Luis Miguel ait des relations et s’exposer Que ses enfants ne soient pas impliqués dans sa vie professionnelle vie Ne prenez pas de photos de vos enfants sans votre consentement Ne parlez pas dudit accord Ne parlez pas de votre vie avec le chanteur Ne mentionnez pas ce que vous avez vécu avec lui avec sa famille

Jusqu’à présent, aucune des personnes impliquées n’a confirmé ledit contenu, on pense donc également que ledit accord ne pourrait pas être légal, d’autant plus que tout semble être une hypothèse.