Aracely Arámbula cache-t-elle quelque chose ? Une photo éveille les soupçons

Aracely Arámbula mystérieuse, captive la caméra avec son regard | Instagram

Aracely Arámbula est apparue devant la caméra extrêmement mystérieuse et a captivé tout le monde avec le beau visage qui l’a distinguée parmi les plus belles de la série.

Parler de la actrice mexicaine, Aracely Arámbula, n’aborde pas seulement une longue carrière d’actrice, la célèbre de 46 ans s’est aventurée dans plusieurs facettes et désormais, les réseaux sociaux en font partie.

La « célébrité instagram« est actuellement l’un des plus aimés »,Ara« Comme sa grande communauté virtuelle l’appelle affectueusement, cela laisserait tout le monde hypnotisé à nouveau dans une nouvelle carte postale.

Aracely Arámbula mystérieuse, captive la caméra par son regard. Photo : Capture Instagram

Avec un délicat chemisier rose, l’actrice de « Pourquoi les hommes aiment les taxis ? », figurait dans l’une de ses dernières stories Instagram, où elle a déjà ajouté 5,9 millions d’abonnés à ce jour. .

Celui qui était le « Visage du héraut« En 1996, il n’a pas eu besoin de beaucoup de vêtements cette fois pour séduire plus d’un de ses fidèles fans.

Aracely Arámbula, qui à 37 ans a deux enfants : Miguel et Daniel Gallego Arámbula, une silhouette plus splendide que jamais et est-ce « chihuahua« Il a de nouveau pris grand soin de sa silhouette et à en juger par ses récentes réapparitions, cela lui a donné d’excellents résultats.

Récemment, l’interprète mémorable de « Altagracia Sandoval » dans la série-roman, « La doña« et des productions comme » La Patrona « , toutes deux sur Telemundo, étaient en fête.

Le aussi chanteur mexicain, nominée au Billboard Award dans diverses catégories, qui a sorti en 2020 le single « Bad News », a fêté ces derniers jours l’anniversaire de son petit-fils, Daniel.

Le petit, qui, avec son frère aîné, Miguel, est le résultat de la relation qu’Arámbula Jaques a eue avec Luis Miguel, de 2005 à 2009.

À l’âge de 13 ans, le mineur serait la vedette d’une petite fête que sa mère organisa pour lui avec des gâteaux et divers beignets avec des décorations de Noël, ainsi qu’une carte postale inédite des deux dans laquelle « ex de Luis Miguel« figure avec son fils dans ses bras et échangeant un tendre baiser.

Cela a sans aucun doute montré qu’Aracely Arámbula est une mère très dévouée et aimante, cependant, ce qui a vraiment surpris tout le monde, c’est que pour la première fois, Aracely Arámbula a permis de montrer le visage de son fils devant la caméra.

Pour ce qui est attendu, ce n’est que le premier pas pour le collègue de Televisa dans des productions telles que « Soñadoras » (1998-1999), « Las Vías del Amor » (2002-2003), « Alma rebelde » (1999), entre autres , continuez à vous montrer avec vos enfants.