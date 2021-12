Aracely Arámbula, capte les regards depuis la plage

Aracely Arámbula défile dans le sable avec une débauche de courbes | Instagram

Aracely Arámbula, a laissé ses partisans se rendre à nouveau à ses pieds dans une photographie sur laquelle elle est apparue depuis la plage.

Le magnifique actrice La Mexicaine, Aracely Arámbula, a encore une fois montré tout son charme en défilant dans le sable dans une tenue bleue coquette qui exposait tout son abdomen ainsi que ses mensurations enviées qui ont bouleversé la plateforme Instagram plus d’une fois.

Avec un pantalon blanc et des lunettes et un chapeau, « Le Chulé« , Aracely Arámbula Jaques, a perdu beaucoup de style au bord de la mer d’où elle a redonné le sourire à la caméra qui a fini par conquérir plus d’un de ses followers.

Aracely Arámbula défile dans le sable avec une débauche de courbes. Photo : Capture Instagram

La « ex de Luis Miguel« Il a ajouté plusieurs admirateurs de différentes parties du monde, il n’est donc pas rare que la célébrité Instagram, où il compte 5,6 millions d’abonnés, soit l’inspiration pour certaines pages de médias sociaux.

Beau début de semaine !!! @aracelyarambula #ArAFamilia #MiArAFamiliaBella. Il est lu dans la description de l’image.

Le souvenir « Visage du héraut« figure d’une page de fans Instagram dans ce qui semble être l’un des beaux moments du » Chihuahua » profitant d’un coucher de soleil sur la plage.

Le cliché a provoqué plusieurs réactions, en plus de 211 likes, accompagnés de quelques messages dans lesquels ils ont envoyé plusieurs bisous à l’actrice de « La doña« et » La Patrona « , deux des dernières productions sur Telemundo dans lesquelles il a collaboré, Aracely Arámbula Jaques.

Bonjour, tu es très belle, je t’envoie plein de bisous, maman ! Ta Linda.

Aujourd’hui basée à Los Angeles en Californie, Aracely Arámbula, qui incarne le personnage de « Douce« dans le travail de » ‘¿Pourquoi les hommes aiment les cabanes ?« » se clôturera en fanfare dans sa ville natale pour profiter de ces vacances de Noël en famille.

Celui qui était présentateur de « MasterChef Latino« et d’autres programmes tels que Viva la familia! … Todo bebe et » Mujer cases de la vida real « , ont partagé la scène avec Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta, donc maintenant ses fans seront impatients d’entendre parler de leurs nouveaux projets.

La « chanteuse mexicaine », qui sortira en 2020 son plus récent single, « Bad news », recevrait des offres pour son retour sur le petit écran, cependant, Arámbula Jaques n’a pas confirmé si elle reviendrait à un moment donné dans la maison de production. que l’a vu réussir : Televisa.