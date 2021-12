Aracely Arámbula, célèbre à nouveau avec son fils sans « El Sol »

Aracely Arámbula, montre pour la première fois son plus jeune fils | Instagram

Aracely Arámbula a publié sur son compte Instagram officiel plus d’une photographie sur laquelle elle apparaît avec son plus jeune fils, Daniel.

La actrice mexicaine, Aracely Arámbula a publié quelques images dans lesquelles elle apparaît avec son petit-fils, « Dany », dont elle a mentionné qu’il fêtait son anniversaire.

Aracely Arambula, a été présenté dans quelques instantanés qu’il a partagés sur ses histoires Instagram, où il compte actuellement 5,9 millions d’abonnés.

Aracely Arámbula, montre pour la première fois son plus jeune fils. Photo : Capture Instagram

L’interprète de « Mauvaises nouvelles« Elle a publié deux clichés dans lesquels elle est vue comme une mère très affectueuse et cocooning et c’est ça »Le Chulé« Il a accompagné les photos de plusieurs cartes postales, dont certaines avec des gâteaux et des beignets qui ont accompagné le grand événement.

Joyeux anniversaire se lit en légende de la première image dans laquelle Aracely porte son petit garçon dans ses bras avec qui elle est capturée très amoureuse.

A en juger par les clichés, Aracely ArambulaIl préparerait une grande fête à laquelle Luis Miguel ne serait sûrement pas invité.

Avec divers gâteaux et beignets, l’actrice « Pourquoi les hommes aiment-ils le chou ? ». Aracely Arámbula Jaques a fêté les 13 ans de son petit Dany.

Le plus jeune, qui est le frère de Miguel, deux des enfants qu’il « Visage du héraut« En 1996, Aracely, va procréer au milieu de sa relation avec le Soleil du Mexique, entre 2005 et 2009.

En 2007, l’animatrice de « MasterChef Latino« , et Luis Miguel Gallego Basteri ont mis au monde leur premier fils, Miguel, tandis que Daniel est entré dans la vie de personnes célèbres le 18 décembre 2007.

Dans une autre des cartes postales, il y a un collage de photographies dans lequel le protagoniste de « La doña« et » La Patrona « , deux succès de Telemundo, apparaissent à plusieurs reprises avec son fils, et l’actrice de Televisa s’est toujours distinguée pour son rôle dédié à la maternité.

La célèbre femme de 46 ans, qui a forgé sa carrière en s’aventurant dans plusieurs mélodrames de Televisa dans lesquels elle a joué « Rêveurs« , » Les chemins de l’amour « , etc., il joue actuellement » Dulce « , dans la pièce » Pourquoi les hommes aiment les cab *** ? «