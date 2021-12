Aracely Arámbula ouvre une robe noire et regarde plus qu’une simple peau | Instagram

Aracely Arámbula fait partie de celles qui connaissent le grand pouvoir d’une robe noire, c’est pourquoi elle en a fait son alliée dans plusieurs de ses apparitions, une photo qui circule de « Le Chulé« Cela la montre dans l’un des designs les plus captivants dans lequel elle a montré plus que du cuir fendu.

La actrice, Aracely Arámbula, portait une robe noire moulante qui dessinait sa silhouette et montrait bien plus que ses qualités physiques.

La « chihuahua« Elle a fait un show de charmes et de courbes prononcées dans une robe noire moulante avec des ouvertures sur la poitrine et un tissu fin sur les jambes et les bras qui révélaient sa silhouette spectaculaire. Aimez-vous le look de l’actrice ?

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO.

Aracely Arámbula ouvre une robe noire et montre bien plus que de la peau. Photo : Capture Instagram

La carte postale de « L’ex de Luis Miguel« Il a sûrement réussi à attirer l’attention dans un instantané partagé à partir d’un compte Instagram.

Aracely Arámbula Jaques, a partagé une nouvelle photographie dans laquelle elle porte une robe noire moulante qui souligne ses charmes, capturant sûrement tous les regards.

L' »actrice » et « chanteur mexicain« Aracely Arámbula a partagé dans l’une de ses histoires les plus récentes sur Instagram une photo sur laquelle elle porte une tenue qui la fait ressembler à une sirène avec une robe noire moulante qui met en valeur non seulement ses mensurations proportionnées, mais aussi certains de ses charmes.

Ces derniers mois, le « Visage du héraut« À partir de 1996, il a partagé avec son fan club bien-aimé le » ArAFamilia « la discipline et le dévouement pour prendre soin de sa silhouette maintenant que ses enfants ne sont pas si jeunes, à travers les images récentes, vous pouvez voir les fruits de tous ses efforts.

Aracely Arámbula Jaques, 46 ans, portait ses cheveux blonds qui mettaient en valeur ses traits dans une teinte claire et des cheveux de style bob.

Il travaille actuellement comme actrice de théâtre dans la pièce « Pourquoi les hommes aiment les taxis ***? », un projet chez Aracely Arámbula a participé depuis 2014 dans lequel elle joue « Dulce » et dans lequel elle partage le générique avec Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta.

L’actrice également de « Perfume de Gardenias » a collaboré à la récente mise en scène avec d’autres personnalités telles que Gabriel Soto et David Zepeda, avec qui des rumeurs d’une prétendue relation au-delà du travail ont été lâchées, cependant, Arámbula Jaques a toujours géré sa vie personnelle avec discrétion. .

La collaboratrice de Telemundo dans des productions telles que « La Doña », « La Patrona » ou « El Señor de los Cielos » a révélé il y a quelques semaines qu’elle était en couple bien qu’elle ait choisi de ne pas révéler de détails au milieu d’une conversation passée dans qu’il a applaudi son collègue à la pièce.