Aracely Arámbula change de look et est une vraie Barbie

Aracely Arámbula, porte des cheveux blonds et rend fou Instagram | Instagram

Aracely Arámbula, a montré qu’elle était capable de se transformer et de continuer à être l’une des favorites, une fois de plus, « Le Chulé« Elle est envahie d’éloges et d’éloges pour ses nouveaux cheveux blonds.

La actrice, Aracely Arámbula, a partagé une photo sur Instagram dans laquelle elle portait ses cheveux dénoués et à laquelle elle a apporté un grand changement avec une teinte blonde avec des mèches larges et légères qui lui tombent sur le visage.

Le nouveau look de Aracely Arambula Il a également souligné la teinte verte de son regard, qui va sans aucun doute conquérir une audience grandissante sur Instagram comme cela s’est produit à cette occasion.

Câlins et bisous ma #Arafamilia bella #losAmo #Kisses #Loveyou #Blessings #Super #Cool pic by Ade, lit la description avec laquelle « chihuahuense » accompagne la publication.

Aracely Arámbula, arbore des cheveux blonds et rend Instagram fou. Photo : Capturer

L’actrice de « Pourquoi les hommes aiment les taxis *** ? », une pièce de théâtre dans laquelle elle incarne le personnage de « Douce« Avec d’autres personnalités telles que Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta, il a partagé sa nouvelle image avec ses 5,9 millions d’abonnés et a déclenché la folie.

Il convient de mentionner que le souvenir « Visage du héraut« A partir de 1996, il s’est positionné comme l’une des célébrités Instagram les plus acclamées pour ce que son » ArAfamilia « , comme il appelle sa communauté virtuelle, a augmenté beaucoup plus.

Au total, Aracely Arámbula, a accumulé 58 621 likes dans le cliché qu’elle a publié il y a 11 heures, où le « ex de Luis Miguel« Il portait des vêtements noirs, qui contrastaient principalement avec la couleur des vêtements qu’il portait.

Arámbula Jaques est rapidement devenue la cible de diverses distinctions et commentaires dans lesquels ils ont réitéré la beauté imposante qui l’a caractérisée dans l’industrie du cuir. divertissement au Mexique.

« Magnifique je suis très heureuse de ton succès au théâtre, tu mérites tout le meilleur et tu fais une très bonne équipe bisous d’Espagne, Diosaaa, Hermosa, mon préféré je t’aime beaucoup Aracely, B et F, magnifique, Comme c’est beau ma reine, mais qu’est-ce que Bella, Woooow, Araaa tu es si Georgeus, chaud et beau, tu nous laisses toujours à bout de souffle, je t’aime tellement ma reine, magnifique, tout simplement parfait, mon paradis, comme c’est beau mon amorrr » lu dans les messages dédié aux célèbres 46 ans.

Sans aucun doute le protagoniste populaire de projets tels que « La doña« et » La Patrona « sur Telemundo ainsi que des histoires sur Televisa, y compris » Soñadoras « , » Alma Rebelde « , » Las vias del amor « , parmi tant d’autres, continue de marcher plus fort que jamais.

Les fans du présentateur de « MasterChef Latino« Ils n’excluent pas qu’à aucun moment, Aracely Arámbula Jaques annonce son retour à la télévision.