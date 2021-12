Aracely Arámbula confirme sa relation avec un acteur mexicain

Aracely Arámbula était de retour sur le radar des rumeurs il y a quelques semaines, lorsque son ex, Arturo Carmona, a ramené l’une des plus belles relations qu’elle ait jamais eues. Dans une interview, l’acteur et footballeur a rappelé comment s’étaient déroulés leurs fréquentations en 2010, lorsqu’ils participaient tous les deux à la pièce Parfum de Gardenias. Et bien que La Chule soit très réservée sur sa vie personnelle et n’ait pas parlé de cette relation, les récents aveux de son ex lui ont finalement fait avouer ce qu’elle n’a jamais dit aux médias : c’étaient des petits-amis !

© .Images

L’actrice mexicaine a été interrogée à ce sujet dans une interview avec Fernando Lozano, où elle a non seulement accepté ce que ses fans savaient depuis des années, mais a également révélé à quel point elle s’entend bien avec Arturo aujourd’hui. « C’est quelqu’un que j’aime très, très, très fort… à l’époque de Parfum de Gardenias nous avons vécu une très belle romance », a-t-elle déclaré, une déclaration que les médias et ses followers ont attendu près de 11 ans pour entendre.

Carmona a assuré qu’Aracely l’a nié, car à ce moment-là, ils n’avaient pas rendu public leur parade nuptiale malgré le temps passé ensemble. « Il dit toujours que je le nie, mais non, juste que je ne voulais pas que la presse nous harcèle autant », a expliqué Aracely à propos des raisons qui l’ont amenée à ne pas accepter publiquement leur relation.

Les commentaires qui ont agacé la famille d’Aracely Arámbula

Bien que tout soit resté dans un beau souvenir, les révélations d’Arturo Carmona, qui a également évoqué ses fréquentations avec Jacky Bracamontes, n’ont pas été du goût de la famille d’Aracely, notamment sa mère. « Je vais vous dire ce que ma mère a dit : ‘J’ai beaucoup d’affection pour Arturo, mais du coup il a dit ça et je suis en colère' », a également avoué la chanteuse.

©@arturo.carmona

Malgré tout, entre Arturo et Aracely, il y a une très bonne amitié qu’elle a soulignée dans son discours, le qualifiant de « un gars formidable ». Quelques jours après avoir fait sensation avec ses souvenirs, Carmona et Arámbula se sont entretenues au téléphone. « Il m’a parlé et s’est excusé. J’étais à Chicago pour une interview et j’ai dit ‘Qu’est-ce que tu as fait, Arturo ? De quoi parlais-tu? ‘ Je l’aime tellement que je l’avais invité au théâtre, comme nous sommes devenus fous, je ne me suis pas souvenu de lui ni il ne m’a rappelé », a-t-il déclaré.

Carmona a également assuré qu’il avait été comme un père pour les enfants qu’Aracely avait eus au cours de sa relation avec Luis Miguel. « C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, qui était incroyable avec mes enfants, mais lui et moi en avons déjà parlé. »

