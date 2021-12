Aracely Arámbula dans une mini tenue, fait tomber tout le monde amoureux

Aracely Arámbula dans un haut carré et un micro short gaspille l’amour | Instagram

Aracely Arámbula a reçu beaucoup d’amour dans une photographie qui circule depuis la célèbre plateforme Instagram et dans laquelle elle apparaît avec un haut court et un short séduisant.

La actrice mexicaine, Aracely Arámbula, modèles sur une photographie qui circule depuis un compte fan page dédié au beau « Chihuahuan ».

Aracely Arambula elle a volé les soupirs dans un mini haut carré qui exposait son abdomen marqué et son short court.

L’interprète populaire de « Image de balise Altagracia Sandoval« Dans « La Doña », Aracely Arámbula montre tout son charme dans un petit ensemble de haut à carreaux noir et blanc et un mini short blanc qui laissait voir une partie de ses jambes.

Mes beaux yeux, vous lisez dans un texte qui accompagne l’image dans laquelle la native de Chihuahua est très captivante dans un cliché qu’elle dédie à son grand fan club.

Aracely Arámbula dans un haut carré et un micro short gaspille l’amour. Photo : Capture Instagram

Il faut dire que l’actrice de 46 ans, Aracely Arámbula, a gagné encore plus en popularité sur ses réseaux sociaux où elle est en passe d’atteindre près de 6 millions d’abonnés avec 5,7 inscrits sur son compte Instagram officiel.

La « ex de Luis Miguel« Elle est devenue l’une des favorites sur les plateformes, notamment dans le réseau social de photos où elle a formé sa grande communauté qu’elle appelle « ArAfamilia ».

Après avoir forgé toute une carrière sur le petit écran avec plusieurs mélodrames sur Televisa, parmi lesquels figurent des titres tels que « Acapulco, body and soul », « Cañaveral de pas! Ones », étant « Rêveurs« son premier rôle principal, l’artiste revient une fois de plus au milieu théâtral.

L’actrice d’œuvres telles que « Parfum de Gardenias » clôturera prochainement la tournée de la mise en scène à laquelle elle participe « Pourquoi les hommes aiment-ils les taxis ? », qu’elle compte couronner dans sa ville natale, Chihuahua.

Aracely Arámbula Jaques, qui fera partie de la famille Telemundo, jouant dans d’autres productions telles que « La Patrona » et « El Señor de los Cielos », profitera des vacances de décembre pour profiter avec sa famille et ses enfants.

La mère de Miguel et Daniel Gallego Arámbula, qui a travaillé sans relâche pour incarner le personnage de « Dulce » dans la pièce acclamée, pourrait reprendre ses projets à la télévision.

C’est la même qui, dans des publications antérieures de son compte officiel, anticipait des détails sur ce que pourrait être son prochain projet, un deuxième volet pour le réseau Telemundo.

De même, l’interprète de « Bad News », qui a sorti trois autres albums de musique, a anticipé que même si son retour sur le petit écran devrait attendre avant d’autres de ses projets à la porte, elle a partagé qu’elle préparait des surprises très spéciales pour tous ses adeptes.