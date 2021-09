Aracely Arámbula dans une robe noire et pétillante déborde de charmes

Aracely Arámbula a laissé tout le monde sans voix avec un instantané dans lequel elle porte une robe noire brillante qui a dévoilé certains de ses charmes sous la pièce élégante, “Le Chulé« Il a éclipsé le gala avec un design très audacieux.

D’une page fan, la belle Aracely Arámbula a capté le regard de ses fidèles followers qui n’ont pas hésité à dédier ses éloges et éloges pour une telle beauté.

Aujourd’hui “actrice de théâtre», qui aujourd’hui participe à la pièce « Pourquoi les hommes aiment les cab *** ? », brille dans un cliché qu’il a partagé il y a plusieurs semaines et dans lequel il a accumulé 80 765 likes, entre autres commentaires et réactions.

Bonne journée chère #Arafamilia bella !!! #Amour #Harmonie et #Bonheur !!! Il est lu à partir de la description qui accompagne l’image de son compte Instagram.

La “ex de Luis Miguel“, qui jouera dans deux saisons de la production Telemundo dans”La doña“, incarnant le personnage de”Image de balise Altagracia Sandoval“est l’un des plus populaires sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où sa communauté virtuelle d'”ArAFamilia” s’agrandit de plus en plus.

Belle ma chule, tu es belle du Pérou, parfaite, une poupée Ara comme toujours, je t’aime belle robe aussi le décolleté est divin, tout simplement magnifique l’esprit est un ange, Wooo très belle !, étaient certains des commentaires vers “Ara” .

En plus de collaborer à d’autres productions telles que “Patron“et une collaboration dans” El Señor de los Cielos “, de la même chaîne de télévision, le” présentateur express “de”MasterChef Latino“, elle compte 5,8 millions de followers et a été distinguée parmi les plus belles célébrités.

Le “ojividerde” qui a été mis en évidence comme le “Visage du héraut“En 1996, il a assisté à un gala dans lequel le protagoniste de “Soñadoras” ou “Alma Rebelde” a volé la nuit.

L’« ex-collaboratrice de Telemundo et Televisa » s’est montrée une femme persévérante et une combattante pour sa famille, c’est ainsi que la mère de deux enfantsEn raison de sa relation passée avec Luis Miguel, il a fait avancer la famille qu’il a engendrée avec l’interprète de la “Media Vuelta” avec qui il a eu une relation de 2005 à 2009.

Celui qui était chauffeur dans Vive la famille !… Tout bébé et “Cas réels de femme“, et d’autres émissions de télévision, il est en tournée aux États-Unis dans la pièce à laquelle il participe depuis quelques années.

Dans cette pièce, “Pourquoi les hommes adorent les taxis ?” Aracely Arámbula Jaques, a partagé des crédits avec Gabriel Soto et David Zepeda, avec qui elle a également partagé des scènes dans des projets Telemundo.