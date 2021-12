Aracely Arámbula découvre les secrets de la silhouette sculpturale

Aracely Arámbula en robe bleue moulante révèle un grand secret | Instagram

Aracely Arámbula, s’affiche dans une robe bleue moulante et dévoile un grand secret qui a révélé les clés de sa silhouette marquée.

La actrice mexicaine, Aracely Arámbula, réapparaît dans une vidéo partagée depuis son compte Instagram dans laquelle elle apparaît avec sa collègue, Anastasia Acosta.

Aracely Arambula incarne le caractère de « Douce« Dans la mise en scène « Pourquoi les hommes aiment les chiennes ? », une pièce de théâtre qui clôturera la tournée dans la ville natale de la « Chihuahua », qui profitera apparemment des fêtes de fin d’année pour faire la fête avec sa famille et ses enfants.

« Le Chulé« , un surnom que lui donne sa beauté indéniable, a partagé une vidéo amusante de TIC Tac qui peut voir simultanément ses 5, 9 millions d’abonnés sur Instagram.

Qu’est-ce que tu portes? Mon Tachis #Rien que je n’apporte pas #Rien #theatre #Spectacle #Tour #Super #Cool @anastasia_oficial_ #porqueloshombresamanalascabronas #theatre @ruben_lara_, lisez dans le message qui accompagne la description de la vidéo.

Aracely Arámbula dévoile les secrets d’une silhouette sculpturale. Photo : Capture Instagram

La « actrice de télévision« qui apparaîtra dans des productions comme »Rêveurs« , » Hug me very strong « , » Las Vías del Amor « , parmi tant d’autres, se distingue par sa silhouette élancée et ses mensurations spectaculaires, se démarquant parmi les plus belles figures du show-business à 46 ans.

La « ex de Luis Miguel« qui semble avoir retrouvé ses mensurations, est apparue avec son partenaire au travail dans une robe avec un corset jusqu’aux hanches et une longue jupe longue.

La vidéo a accumulé un total de 755. 694 vues et divers commentaires dans lesquels les utilisateurs ont montré tout leur amour et ont dédié divers messages et emojis au protagoniste de « La doña« et » La Patrona « du réseau Telemundo.

Je t’aime, Hae, Ils passent, La personne la plus importante dans ma vie c’est toi, Comme c’est mignon et beau, Les Adorooo, je les aime, Hahahaha t’aime, lit-on dans la publication.

La mère de Miguel et Daniel Gallego Arámbula, a commenté la raison pour laquelle il est apparu avec de l’oxygène, ce qui a donné lieu à des rumeurs d’une possible contagion, l’interprète de « Mauvaises nouvelles« a tout clarifié à Ventaneando.

Et avec les changements de temps, vous savez, la hauteur du Mexique est toujours un peu difficile, alors quand je suis arrivé lundi, j’ai attrapé un peu la grippe mais je vais déjà super bien, c’est pourquoi j’ai commencé cette thérapie un peu tandis que pour renforcer, la vitamine C, tous très prudent.

L’actrice a révélé d’autres pièces telles que « Perfume de gardenias », qui a été nominée pour les Billboard Awards dans trois catégories, « Meilleur album », « Meilleur duo » et « Meilleure chanson mexicaine régionale ».