Aracely Arámbula découvre son dos ressemblant à un Picasso | Instagram

Telle une œuvre d’art, Aracely Arámbula a brillé en découvrant complètement son dos dans une photo qu’elle a partagée sur Instagram, comme un tableau de Picasso, “Le Chulé” a fait beaucoup de bruit parmi ses partisans.

Le cliché de la célèbre femme de 46 ans a été pris par son photographe star, Uriel Santana, qui est devenu le compagnon par excellence d’Aracely Arámbula et qui capture toute la beauté du “actrice de télévision“.

Maintenant le chihuahua ajoute de plus en plus d’abonnés à son compte Instagram et ne fait presque rien pour atteindre 6 millions, Aracely Arámbula Jaques a lancé un appel à la nostalgie dans l’une de ses photographies dans laquelle il apparaît incarnant”Mademoiselle Fisher“, un personnage dans une de ses oeuvres.

Tellement de merveilleux souvenirs que je garde de cette superbe mise en scène #Unpicasso merci de me le rappeler #QuevivaelTratro #Repost @aracelyfansrd avec @get_repost ・ ・ ・ #TBT de la Muse la plus admirable et la plus belle de notre monde @aracelyarambula séduisant avec son regard et sa silhouette ronde . Ici en tant que #MissFischer de la pièce #UnPicasso.

Aracely Arambula, qui s’est démarqué à l’écran pour avoir joué un grand nombre de personnages, dans des productions de Televisa telles que “Acapulco, corps et âme“,” Dreamers “,” Hug me very strong ” parmi tant d’autres, a augmenté sa popularité même sur les réseaux sociaux.

La “ex del Sol“Arámbula Jaques, a dépassé les limites et avait l’air fabuleuse, délicate et captivante, découvrant sa silhouette sculpturale, qui a volé le souffle de ses disciples qui ont immédiatement réagi à l’image.

La carte postale a été la cible de commentaires très forts et d’éloges pour le “La doña“et” La Patrona “, qui a partagé un moment dans lequel elle a été capturée donnant vie au personnage d’une mise en scène passée.

Regarde mon amour, une autre idée de costume pour le jour de la fête à Acapulco, alors ne dis pas que je me fiche de toi, Divina ARA, je veux rosir ta peau caresse ton dos … étaient quelques-uns des divers messages qui ont atteint les « yeux verts ».

Aracely Arámbula Jaques montre une fois de plus que la beauté n’a pas d’âge et qu’en plus d’être mère de deux enfants : Miguel et Daniel Galllego Arámbula, qu’elle a procréé avec le “Soleil du Mexique”, elle conserve toujours une très belle silhouette comme elle l’a démontré aux membres de l’« ArAfamilia », comme il appelle son fidèle fan club.

L’ex-animatrice de “MasterChef Latino” a fait sensation sur la dernière photo sur laquelle elle a reçu plusieurs compliments, réactions, en plus de 86 581 J’aime “J’aime” au total.