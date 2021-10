Aracely Arámbula déplace le thermomètre du réseau à Yanet García | .

Au revoir Yanet García ! La belle Aracely Arámbula a encore une fois fait bouger le thermomètre sur les réseaux sociaux avec une photo dans laquelle elle précise plus que clairement qu’elle ne demande rien à la météorologue. La belle ex de Luis Miguel a posé depuis l’un de ses endroits préférés, la mer.

Aracely Arámbula Jacques Elle a décidé de montrer sa beauté au maximum avec un maillot de bain deux pièces aigue-marine qui a mis en valeur sa silhouette sinueuse au maximum. La star de grandes productions comme La Doña a complété sa tenue avec des accessoires colorés, tels que des bracelets et des colliers surdimensionnés.

La photographie, datant apparemment de quelques années, montre Le Chulé Toujours aussi belle avec ses cheveux tirés en arrière et attachés et avec un maquillage très naturel, la photographie semble correspondre à une publicité pour des sandales, puisqu’une paire apparaît au premier plan sur le sable.

La belle actrice mexicaine Elle a posé comme une professionnelle sur le sable les jambes grandes ouvertes et avec un geste assez séduisant pour les réseaux sociaux, à tel point que ses followers ont récupéré l’image pour la partager sur un compte fan de l’ex de Luis Miguel.

La photographie en question met en valeur les beaux yeux clairs d’Aracely Arámbula qui correspondent au bleu du ciel, de la mer et au ton de son maillot de bain ; ses courbes font le complément parfait et la rendent vraiment belle.

Actuellement, l’actrice de 46 ans a l’air aussi voire plus spectaculaire que sur cette photographie, elle a montré que les années l’ont totalement favorisée dans la mise en scène actuelle dans laquelle elle est en tournée aux Etats-Unis.

Dans la pièce dans laquelle elle partage le générique avec l’acteur Mauricio Ochmann, la belle Aracely Arámbula apparaît dans une robe et l’enlève même au milieu de la scène, laissant tout le monde vraiment surpris par sa beauté.

La Chule a partagé quelques images du travail sur son compte Instagram officiel, où elle a porté de jolies tenues de dentelle et de bas qui ont époustouflé l’imagination des utilisateurs des médias sociaux. Ces images ont corroboré l’énorme beauté du chanteur également et beaucoup ont été surpris par un truc.

L’une des photographies partagées par Aracely Arámbula montrait que son abdomen était maquillé pour être à son meilleur, ce qui a été durement critiqué car elle a une silhouette impactante ; mais il faut noter que cela est fait pour qu’il regarde encore plus de loin en raison des lumières et des grandes scènes, non pas parce que cette belle femme l’exige.

Mais ce dont on parle certainement, c’est de l’approche inconfortable que La Chule a eue avec les médias aux États-Unis, car selon ce qui s’est passé, ils ont ouvert leur véhicule pour l’enregistrer ainsi qu’un de ses enfants qu’elle a eu avec le chanteur Luis Miguel.

Extrêmement bouleversée, l’actrice a partagé que son fils était touché par cette situation, lui causant une instabilité émotionnelle et il est question qu’il pourrait probablement poursuivre les responsables du fait.