Aracely Arámbula des draps, « se souvenir, c’est revivre » | Instagram

« Se souvenir c’est revivre », c’est ainsi que les fans d’Aracely Arámbula ont choisi de décrire une scène forte dans laquelle la belle ex de Luis Miguel Gallego Basteri Il a été capturé dans les draps et très bien accompagné.

Les images ne correspondent ni plus ni moins à la série à succès qui met en vedette Aracely Arambula, La Doña, où il a donné vie à la puissante et belle Altagracia Sandoval, un personnage plus que fort.

La scène correspond à celle dans laquelle Altagracia est sous les draps avec l’homme séduisant qu’elle aime dans une rencontre plus que spéciale et dans laquelle elle n’a que le soutien de son collègue acteur et les draps blancs pour que le plus essentiel de son anatomie voluptueuse ne n’apparaît pas sur le petit écran.

Dans les images, vous pouvez voir une grande partie de la belle peau de « Le Chulé« et son partenaire, qui a l’air plus que concentré sur la scène et dégage une chimie totale à travers l’écran, les fans d’Aracely Arámbula ont adoré les scènes.

La production a utilisé la magie des draps blancs et de la nature pour compléter la scène d’amour d’Altagracia Sandoval et de son partenaire, la scène a tellement plu que les fans d’Aracely Arámbula Jacques l’ont repris pour la partager sur un compte Instagram des fans de la Actrice mexicaine.

REGARDEZ LES IMAGES FORTES ICI

Aracely Arámbula des draps, « se souvenir, c’est revivre ». Photo : Instagram.

« Se souvenir, c’est revivre », écrivent les adeptes de La Doña qui demandent à revoir le personnage d’Aracely amoureux et heureux à côté de tout un feuilleton coup de cœur ; il y a probablement plus de saisons de la série à succès.

Aracely Arámbula a commencé sa carrière dans le show business alors qu’elle était très jeune. L’actrice est devenue très populaire avec sa participation au feuilleton Soñadoras, mais elle a également fait partie d’autres grandes histoires telles que : Alma rebelde, Las vias del amor, Abrazame muy fuerte, Corazón Salvaje, La Patrona et La Doña.

Fueron cuatro años los que esta hermosa mujer estuvo al lado de Luis Miguel, de 2005 a 2009. Durante su relación con el Sol de México la también cantante se mantuvo alejada de los reflectores disfrutando de su relación que dio frutos a dos hijos: Miguel y Daniel.

On dit que c’est le show-business qui a finalement séparé le célèbre couple, car les rumeurs indiquent que Aracely Arambula Elle voulait retourner travailler et que ce serait son même partenaire qui la saboterait pour qu’elle ne puisse pas trouver de travail et rester à la maison avec les enfants.

En réalisant ce qui se passait, La Chule a finalement décidé de se séparer de Luis Miguel, ce qui était un scandale ; Cependant, elle n’a pas trop parlé de leur relation ou de leur rupture ; certains prétendent qu’il pourrait y avoir un contrat de confidentialité impliqué.

Il a récemment été dit qu’une tante de Jaime Camil aurait révélé qu’Aracely Arámbula et Luis Miguel étaient arrivés à l’autel et pas seulement cela, mais que les célébrités continueraient d’être des maris, car il n’y avait pas de divorce en cause. Avant les révélations, aucun d’eux n’en a parlé, ce qui multiplie les rumeurs.