Aracely Arámbula Digne d’un trône ? Une photo est la clé

Aracely Arámbula, dans une longue robe montre l’allure d’une reine | Instagram

Aracely Arámbula a figuré dans l’un des instantanés qu’elle a montrés à partir de ses histoires Instagram, qu’elle a récupérées sur l’une des pages de fans consacrée à « la reine ».

La belle comédienne, qui en a captivé plusieurs avec son regard, Aracely Arámbula, s’est distinguée comme l’une des plus belles artistes du monde exigeant du show business, la célèbre de 46 ans, portait une robe longue noire avec laquelle elle distribuait sourit, conquérant depuis la scène.

A cette occasion Aracely Arámbula, apparue dans une longue robe orange qu’elle associait à de maxi accessoires en or, l’actrice « Pourquoi les hommes aiment les têtes ? », portait ses cheveux en une tresse qui lui croisait la tête.

Aracely Arámbula, dans une longue robe montre l’allure d’une reine. Photo : Instagram

« La Chule », mère de deux enfants : Miguel et Daniel Gallego Arámbula, s’est distinguée en ayant l’une des silhouettes les plus spectaculaires à 46 ans.

Le souvenir « Face of the Herald » a montré que le passage du temps est devenu son allié et qu’elle peut maintenant continuer à se vanter d’une beauté inégalée et d’attributs exceptionnels.

Aracely Arámbula Jaques est apparue à partir d’un instantané dans lequel elle apparaît avec un vêtement ample et ajusté en orange, ce qui n’empêche pas « La Chule » de respirer l’élégance et le style.

Figure de proue d’Instagram, qui compte à ce jour 5,9 millions d’abonnés, Aracely Arámbula a rompu le silence ces derniers jours et dans une récente interview l' »ex de Luis Miguel » a révélé quelle thérapie il a subie ?

Rappelons que la collègue de Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta dans la mise en scène inspirée de l’œuvre de Sherry Argov, est réapparue récemment et a précisé les raisons pour lesquelles elle serait apparue avec de l’oxygène.

L’actrice connue de « La Doña » (2016-2020) et « La Patrona », (2013), qui a également collaboré à la production de « El Señor de los Cielos » (2018), a commenté la raison pour laquelle elle est apparue avec de l’oxygène ce qui a fait naître des rumeurs d’une possible contagion, l’interprète de « Mauvaises nouvelles » a tout clarifié à Ventaneando.

Et avec les changements de temps, vous savez, la hauteur du Mexique est toujours un peu difficile, alors quand je suis arrivé lundi, j’ai attrapé un peu la grippe mais je vais déjà super bien, c’est pourquoi j’ai commencé cette thérapie un peu tandis que pour renforcer, la vitamine C, tous très prudent.

La collègue de Las Estrellas, dont beaucoup se souviennent peut-être dans des feuilletons tels que « Soñadoras » (1998-1999), son premier premier rôle de jeunesse, a remercié tous ceux qui se sont inquiétés pour sa santé et a même souligné que certains de ses collègues aurait exprimé son inquiétude.

Merci à tous ceux qui ont été concernés, car même mon ami Rodrigo Vidal m’a écrit, je dis, non Rodrí, je suis toujours avec des choses parentales modernes que je montre à travers mes réseaux et mon Instagram.