Aracely Arámbula dira-t-elle ce qui est arrivé au Soleil du Mexique ?

Aracely Arámbula prépare une version de Luis Miguel dans un livre | Instagram

Aracely Arámbula prépare une version de Luis Miguel dans un nouveau livre comme le célèbre homme de 46 ans l’aurait anticipé dans ses récentes déclarations.

La actrice, Aracely Arámbula, est sans aucun doute l’une des femmes les plus importantes dans la vie de Luis Miguel puisqu’elle n’est pas seulement la femme avec qui il a eu deux enfants mais a également représenté l’un de ses plus grands amours.

Lors d’entretiens antérieurs, Aracely Arambula a refusé de divulguer les détails de sa relation avec Luis Miguel depuis qu’il l’a évoqué, « leur relation était très belle » malgré la séparation qui a suivi et les polémiques concernant les demandes de pension alimentaire qu’il a déposées auprès du chanteur.

Récemment, Aracely Arambula il envisage l’idée de reprendre l’histoire d’amour qu’il a vécue avec l’interprète de « La Bikina » pour en faire un mémoire et que personne d’autre ne soit celui qui la narre, comme le ferait l’interprète de « Bad News » commenter.

Aracely Arámbula prépare une version de Luis Miguel dans un livre. Photo : Capture Instagram

Le protagoniste mémorable du roman pour mineurs « rêveurs« , (2018) Aracely Arámbula est sûre que l’histoire de ses amours passées avec »Luis Mi« Tout le monde va aimer ça.

C’est une belle histoire que s’ils la savaient, ils s’endormiraient, mais d’abord je veux aussi la raconter à mes enfants, c’est pourquoi je n’ai pas accepté d’apparaître dans le biopic du père de mes enfants, a déclaré Arámbula.

« Le Chulé« Elle ajoute que ses petits connaissent déjà aussi certains détails de la relation entre eux et qui n’ont pas fonctionné, maintenant elle a aussi un nouveau partenaire qui n’est pas du milieu.

Le moment venu, je parlerai de cette publication et on découvrira beaucoup de choses qui me demandent constamment, a déclaré l’histrionic, qui a pris la protection légale pour ne pas être prise en compte dans la troisième saison de la biosérie de Luis Miguel.

Elle est elle-même l’actrice de Telemundo dans des feuilletons comme « La doña« , et » La Patrona « , qui préfère raconter sa propre version à côté de celle appelée « Soleil du Mexique », et il a également précisé qu’il n’avait rien de négatif à dire sur le Portoricain tel que mentionné à Ventaneando.

Aracely Arámbula Jaques et « Micky« Ils ont eu une relation torride de 2005 à 2009 qui a donné naissance à leurs deux fils : Miguel et Daniel Gallego Arámbula.