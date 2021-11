Aracely Arámbula dit au revoir à Enrique Rocha

Tes câlins seront toujours dans mon cœur. En souvenir de nos rires et de tant de moments extraordinaires, votre conseil ‘Papá’ Rocha; Je n’y crois toujours pas, le temps passe vite et nous nous engageons tous sur un chemin éternel. La consolation est de savoir que vous êtes avec Dieu pour commencer votre vie éternelle

Aracely Arámbula, actrice

La Chule a également tenu à exprimer ce qui lui manquera le plus EnriqueMaintenant qu’il est parti de cet avion, mais qu’il a laissé de nombreux souvenirs : « Tes feux et moi nous souviendrons toujours de toi avec cette belle joie que tu as eue pour la vie, comment tu nous as transmis et combien d’histoires ensemble ».

Arambula Il a voulu partager avec tous ses followers un moment qui restera indélébile dans sa mémoire : « Je rirai toujours de cette scène de Las vias del amor ; je souffrais et pleurais dans la dernière ligne droite et vous m’avez demandé de vous en offrir une mes larmes à votre scène de méchant repentant. «

Mais ce n’était pas le seul moment attachant pendant qu’ils travaillaient, Aracely Cela faisait également écho au feuilleton Pueblo chico, inferno grande 2 cette blague que tu m’as faite sur le lit de mort où tu étais Prisciliano et tu devais t’excuser, moi à Leonarda Ruan et, qu’est-ce que tu penses qu’il m’a mis ? Il m’a écrit ‘pernod' ».