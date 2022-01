Aracely Arámbula donne la clé pour que tout reste à sa place

Aracely Arámbula, c’est ainsi que La Chule tonifie ses belles jambes | Instagram

Aracely Arámbula est capable de laisser ses fans sans voix mais sa silhouette comprend une routine clé pour renforcer ses jambes et d’autres zones. Quel est son secret ?

Le mince « actrice de télévision« Elle a pris ses mesures avec la beauté qui l’a caractérisée pendant tant d’années dans le monde du divertissement.

Bien que la célèbre femme de 46 ans continue de voler autant voire plus de soupirs que lorsqu’elle est apparue dans des romans jeunesse tels que « Soñadoras » (1998-1999) ou « Acapulco, Body and Soul » (1995), la « ex de Luis Miguel« Il prend soin de sa silhouette avec discipline.

Celle basée à Los Angeles, apparaît dans l’une de ses multiples vidéos sur l’un des appareils pour tonifier une zone particulière.

Aracely Arámbula, l’exercice La Chule pour ses jambes

#ArAfamilia bella, que pensez-vous être un peu de ma routine d’exercice aujourd’hui pour garder notre corps en forme et en bonne santé … Dites-moi, avez-vous déjà déménagé aujourd’hui? Je vous envoie plein de bisous #miarafamiliabella #exercice, #saludybienestar #healthylifestyle #beauty.

« La Chule » aurait partagé l’un des exercices qu’il inclut au milieu de ses routines, dans la vidéo qui apparaît sur ses réseaux sociaux, qui, apparemment, donne des résultats optimaux à la mère de deux enfants : Miguel et Daniel Gallego Arámbula .

L’actrice d’œuvres telles que « Parfum de gardénias » et « Pourquoi les hommes aiment les taxis ? » s’est avéré être un assidu discipliné à la vie de remise en forme.

Aracely Arámbula, partage l’un des moments de son entraînement où elle porte une tenue complète en noir avec une casquette tout en s’appuyant sur l’un des appareils sur lesquels elle doit porter un certain poids en soulevant chacune de ses jambes vers l’arrière.

Ce qui en bref, contribue non seulement à renforcer vos jambes, mais aussi la zone sous votre taille.

L’interprète de romans-séries Telemundo, tels que « La Doña », « La Patrona » et « El Señor de los Cielos », a des mesures qui l’ont amenée à se démarquer comme l’une des plus belles au milieu du spectacle.

De plus, elle est aujourd’hui l’une des plus aimées sur Instagram, cumulant 5,8 millions de followers, qui ont réagi à l’une de ses précédentes vidéos sur le réseau social et où elle a cumulé 629 851 vues.

Belle, Bella comme toujours mon Chely, Poweeeer, Bon travail parfait, La Cuerpa, Guapa, étaient quelques-unes des réactions qui sont venues au souvenir du « Face of the Herald ».

La chanteuse mexicaine devient une inspiration pour ses followers, qui ne manqueront sûrement aucune de ces routines après avoir traversé les dernières vacances de décembre qui se sont dites au revoir en 2021.

Mieux connue sous le nom de « La Chule », Aracely Arámbula fait encore une fois fondre tout le monde du miroir en se montrant dans une tenue moulante tout en faisant de l’exercice

La belle Aracely Arámbula, a partagé l’une de ses histoires les plus récentes sur Instagram lors de son entraînement, c’est le miroir du gymnase qui a révélé sa silhouette marquée sur tout le corps avec une tenue noire moulante qui ressemblait à une seconde peau.

« La Chule » s’est montrée disciplinée assidue à la vie de fitness, Aracely Arámbula, partage l’un des moments de son entraînement et il y avait de nombreux détails qui ne passeraient pas inaperçus particulièrement aux fans de l’actrice de télévision.

Dans une tenue intégrale, Aracely Arámbula a capturé une image devant le miroir où son fandom virtuel « ArAFamilia » pouvait voir les fruits de sa persévérance à faire de l’exercice dans la vidéo qui apparaît dans l’une de ses dernières histoires Instagram.

Aracely Arámbula s’affiche de sa formation en tenue noire moulante Instagram

Un miroir devant montrait la silhouette de profil de « l’ex de Luis Miguel », qui montrait des signes d’amour et de paix en signe de salutation à ses fans, l’actrice de la pièce : « Pourquoi les hommes aiment les femmes ? taxi *** ? « , elle apparaît avec une bande qui tient ses cheveux en plus de quelques chaussures de tennis jaune fluo.

L’interprète des romans-séries de Telemundo, tels que « La Doña », « La Patrona » et « El Señor de los Cielos », a des mesures qui l’ont amenée à se démarquer comme l’une des plus belles au milieu du spectacle et est l’un des plus appréciés sur Instagram, accumulant 5,8 millions de followers.

Cependant, cela est dû en grande partie à la discipline que la collaboratrice de Televisa, qui a fait ses débuts dans « Soñadoras » et « Alma rebelde » en 1999, maintient constamment pour prendre soin de son imposante silhouette à 46 ans, qui peut être appréciée en arrière-plan. d’où apparaît un gymnase.

Le « Chihuahua » qui s’est démarqué dans d’autres programmes comme « MasterChef Latino », « Vive la famille !… Chaque bébé, et « Femme, cas réels », a partagé un de ses secrets de beauté infaillibles, quelques routines d’entraînement dans lequel il a même été montré de les faire à l’aide de certains appareils.

L’interprète de chansons comme « Bad News », qui diffuse actuellement à Los Angeles, apparaît dans une autre de ses multiples cartes postales sur l’un des appareils pour tonifier le dos et ses jambes. Vous pouvez regarder la vidéo ici.

Ma belle #ArAfamilia comment vas-tu ce mardi ? Ils continuent de s’entraîner, dites-moi quelle routine ils font et ce qu’ils aimeraient que nous nous entraînions ensemble dans mon application, a-t-il commenté dans le message qui accompagne l’enregistrement.

Sans aucun doute, d’après ce qu’il a montré, la vie en forme a porté ses fruits pour la figure exceptionnelle qui a été reconnue comme l’un des « visages du héraut » en 1996.