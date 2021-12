Aracely Arámbula, en haut de plage rouge montre sa beauté

Aracely Arámbula, en haut de plage rouge exhibe sa beauté | Instagram

Aracely Arámbula s’est montrée dans un haut de plage rouge alors qu’elle est allongée très détendue sous l’eau, volant tous les regards.

La actrice Aracely Arámbula, en vedette dans un cliché dans lequel elle montre une partie d’une tenue de plage en rouge qui permettait certains des attributs de « Le Chulé« .

Aracely Arambula, circule dans une photographie d’une page fan sur Instagram où le « chihuahua« a gagné en popularité avec plus de 5,9 millions d’abonnés.

La « native de Chihuahua » est apparue dans les productions Telemundo et Televisa, parmi les plus récentes, est son rôle à succès de « Altagracia Sandoval » dans « La doña« (2016-2020) ou » La Patrona « (2013).

Repost @aracelyarambula (@get_repost) #Felicesfiestas #miarafamiliabella Quel beau 16 !!! J’espère que vous avez passé un bon dimanche #Vivamexico

Aracely Arámbula, en haut de plage rouge, vante sa beauté. Photo : Capture Instagram

Wow, quelle beauté je vois est lu dans l’un des commentaires laissés par un utilisateur dans la publication.

L’instantané a accumulé un total de 124 likes parmi diverses réactions et commentaires qui ont été ajoutés à la carte postale coquette du présentateur de « MasterChef Latino« .

Aujourd’hui basé à Los Angeles et mère de deux enfants; Miguel et Daniel Gallego Arámbula, ont partagé un moment de détente depuis la piscine où il a joué à plusieurs reprises dans diverses séances de photos capturées par l’un de ses amis les plus proches, l’artiste, Uriel Santana.

Il y a plusieurs semaines, Aracely Arámbula a alerté tous ses followers après sa réapparition avec de l’oxygène, ce qui a amené tout le monde à s’interroger sur sa santé et sur la gravité de cette situation.

Après que l’interprète de « Bad News » a clarifié les raisons, affirmant qu’il ne s’agirait que d’une grippe, la jeune actrice connue de « Soñadoras » a répondu à d’autres questions concernant l’organisation de ses actifs.

Avez-vous tout en ordre ?

Au milieu de la forte crise sanitaire qu’a connue ces dernières années, Aracely Arámbula Jaques, a été interrogée sur la question de savoir si elle avait déjà mis tous ses avoirs en ordre en cas de décès, ceci, en raison du risque élevé que les infections ont été qui ont coûté plusieurs vies humaines, ce à quoi elle a répondu :

Nous en avons toujours parlé, nous avons organisé les choses et nous savons que notre vie n’est pas assurée et en ce moment moins, donc c’est toujours présent, a-t-il commenté.