Aracely Arámbula en look vert rend tout le monde fou | Instagram

C’était tout sauf une mauvaise nouvelle pour les fans d’Aracely Arámbula après le “ex de Luis Miguel” a annoncé à ses fidèles fans une nouvelle promotion dans une jolie tenue verte qui correspondait à la couleur de ses yeux.

A travers un message sur Instagram, Aracely Arámbula, a annoncé son incursion dans la musique avec le thème “Mauvaises nouvelles”, cependant, la carte postale laisserait de nombreux adeptes de “à bout de souffle”.Le Chulé“.

Le légendaire actrice de télévision qui se démarquera sur le petit écran avec des productions telles que “Acapulco, Body and Soul”, “Hug me very strong”, entre autres, Aracely Arambula, est apparu avec cette nouvelle nouvelle avec une carte postale qui a sans aucun doute attiré tous les regards.

C’est Vierneeeeeeeeeesssssssss !!!! Et #Miarafamiliabella le sait aujourd’hui le 11 septembre est une journée très spéciale #Musica écoute déjà la radio ma très bonne #malasnoticiasaracelyarambula une chanson que j’enregistre avec tout mon amour et à cœur ouvert.

Il a été lu dans les premières lignes du message de la star de la télévision mexicaine, le “aux yeux verts“Cela a provoqué toute une polémique en plus de divers compliments qui ont mis en valeur sa beauté.

Rappelons que le présentateur et collaborateur de ¡Vive la Famille !… Tous bébé, a déclenché une grande controverse après le lancement de la chanson comme beaucoup l’ont dit, cela aurait pu être directement à Luis Miguel, puisque le propriétaire d’une silhouette sinueuse a précisé, c’était une chanson de chagrin.

J’espère que vous l’apprécierez autant que moi et que nous la chantons et l’apprécions et que nous pouvons la dédier à tous ces amours qui ont une veste sur mesure.

Les paroles d’Aracely Arámbula font également référence à l’oubli d’un mauvais amour, puisqu’apparemment, le “Soleil du Mexique“Ça aurait laissé le présentateur de” très blessé.MasterChef Latino», qui a également remercié tous ceux qui ont diffusé sa chanson, ainsi que ses fans « inconditionnels ».

Merci à toutes les stations de radio qui diffusent déjà mon #malasnoticiasaracelyarambula #quevivalamusica #vivamexico et le monde et tous mes #Arafamilia bien-aimés #MERCI donc d’être mon énorme motivation en ces temps difficiles pour tant de gens bénédictions et #infinitasalud pour tous

Aracely Arámbula Jaques, 46 ans, est l’une des plus belles figures de l’écran et après une longue carrière dans le monde de la télévision a sorti 3 albums studio et quelques singles.

Mais sans aucun doute, le célèbre protagoniste de “La doña“et” La Patrona “, la précède une énorme carrière à la télévision qui lui a valu plusieurs prix.

TvyNovelas Awards, “El Heraldo de México” et le “Billboard” ont reconnu la trajectoire de la figure également aujourd’hui éminente des réseaux sociaux avec près de 6 millions de followers.

Aujourd’hui “actrice de théâtre“Aracely Arámbula Jaques, mère de Daniel et Miguel Gallego Arámbula a remercié son fidèle public pour toutes les expressions de soutien et d’amour qu’ils lui ont toujours données.