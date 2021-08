Aracely Arámbula en look vert, ses courbes rendent tout le monde fou | Instagram

Une petite tenue verte a choqué tous les membres de l'”Arafamilia” après que le vêtement ait révélé les charmes d’Aracely Arámbula, “l’ex de Luis Miguel”.

Montrant ses charmes, de la salle de gym partageant ses routines ou dans certaines de ses photos, la populaire et acclamée Aracely Arámbula, qui a gagné le surnom de “La Chule”, parvient toujours à bouleverser les réseaux sociaux et à capter l’attention.

La protagoniste de productions telles que “La Doña” ou “La Patrona” a toujours pour ses presque 6 millions de followers les meilleurs moments qu’elle partage via son compte Instagram où elle a acquis une grande popularité.

L’« ex del Sol de México » est dans la fleur de l’âge puisqu’apparemment, la native de « Chihuahua » de 46 ans continue d’être plus que présente dans le milieu artistique.

L'”actrice de télévision”, connue pour des mélodies telles que “Acapulco, corps et âme”, “Hug me very strong” entre autres, qui entamera bientôt une tournée avec la pièce “Pourquoi les hommes aiment les taxis *** ? , est très fière de sa silhouette sculpturale qui a émerveillé ses followers, accumulant 200 558 likes.

“C’est Vierneeeeeeeeeeesssssssss !!!! Et #Miarafamiliabella le sait aujourd’hui, le 11 septembre est un jour très spécial #Musica écoute déjà la radio ma très bonne #malasnoticiasaracelyarambula une chanson que j’enregistre avec tout mon amour et à cœur ouvert”, il se lit dans les premières lignes de votre message.

Rappelons qu’en 2020, l’actrice et chanteuse mexicaine Aracely Arámbula Jaquéz a sorti son dernier single “Bad news”.

“J’espère que vous l’apprécierez autant que moi et que nous le chantons et l’apprécions et nous pouvons le dédier à tous ces amours qui ont quitté la veste sur mesure, grâce à toutes les stations de radio qui diffusent déjà mon #malasnoticiasaracelyarambula #quevivalamusica #vivamexico et le monde et tous mes bien-aimés #Arafamilia ”

Enfin, la propriétaire également de trois albums studio, a remercié ses followers pour tant de soutien et d’affection qu’elle reçoit toujours à travers ses messages.

“#MERCI donc d’être mon énorme motivation en ces temps difficiles pour tant de personnes bénédictions et #infinitasalud pour tous #MERCI de m’avoir rempli de messages que j’ai toujours présents dans mon cœur #Merci de TOUT mon AMOUR Pour vous #malasnoticiasaracelyarambula #Malasnoticias”

Bien que les “aux yeux verts” se soient toujours démarquées parmi les plus belles femmes, la vérité est que la chanteuse et animatrice d’émissions telles que “Master Chef Latino” prend également grand soin de sa silhouette.

Comme le montre d’autres de ses photos Instagram sur lesquelles elle apparaît depuis la salle de sport, l’actrice également de “La Patrona”, l’une des séries Telemundo, fait sensation au milieu de ses différentes apparitions où ses fans ne sont sans doute pas. cesser de flatter toutes leurs qualités.