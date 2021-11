Aracely Arámbula, en robe noire et au téléphone paralyse Instagram

Aracely Arámbula charme à distance et rend Instagram fou | Instagram

Aracely Arámbula à 46 ans, a montré avoir une silhouette envoûtante pour ses fans, c’était sur une photographie dans laquelle « Le Chulé » Apparaître dans une robe noire séduisante a rendu fous les utilisateurs d’Instagram.

La « actrice« et la chanteuse mexicaine, Aracely Arámbula, portait un vêtement moulant avec de la dentelle alors qu’elle semblait jouer l’une des scènes des productions dans lesquelles elle est apparue à la télévision.

La « ex de Luis Miguel« , qui a joué dans une relation de 2005 à 2009, a balayé la publication qu’il a partagée dans ses histoires Instagram où il a aujourd’hui une grande popularité, totalisant aujourd’hui 5,8 millions d’abonnés.

Aracely Arámbula dans une robe noire séduisante rend Instagram fou. Photo : Capturer

Étant l’une des figures les plus appréciées de la série, les utilisateurs ont rempli l’interprète de « Mauvaises nouvelles« avec plusieurs cœurs et flammes emojis en plus de 1783 likes, faisant référence à sa beauté dans l’instantané qui a circulé à partir d’une page de fans dédiée à la muse de » ArAfamilia « , comme elle appelle ses fans.

Aracely Arámbula : Tu as l’air divine ma reine, Il y a un coeur, tu ne me martyrises pas, Belle Aracely Arámbula, Chulis tu es belle tu es une fierté latine ici aux USA, ceci entre autres commentaires.

Rappelons qu’Aracely Arámbula Jaques, a collaboré ces dernières années avec le réseau Telemundo dans des mélodrames tels que « La doña« , « Patron ».

La belle « chihuahua« incarné le fort et captivant »Image de balise Altagracia Sandoval« personnage qui a donné vie à un » justicier « en deux saisons, (2016-2020), a rendu fou son fidèle public dans plusieurs des scènes dans lesquelles elle apparaît montrant certains de ses charmes dans un intérieur noir coquette.

La fiction, de « La doña« D’après le roman écrit par » Rómulo Gallegos « , » Doña Bárbara « a été un grand succès dans la carrière d’Aracely Arámbula Jaques, qui s’est démarquée dans les mélodrames sur Televisa lorsqu’elle a obtenu son premier rôle principal dans des telenovelas telles que » Soñadoras « dans 1998, et plus tard « Les chemins de l’amour ».

La vedette « Visage du héraut« En 1996, il s’est également illustré dans les productions de la chaîne américaine dans des productions telles que « El Señor de los Cielos ».

Celui désormais basé à Los Angeles, qui collaborera en tant que présentateur à l’émission de téléréalité de la cuisine, « MasterChef Latino», a visité plusieurs villes des États-Unis lors de la tournée de la pièce « Pourquoi les hommes aiment-ils les taxis *** ? »

Arámbula Jaques, joue le rôle de « Douce« dans la mise en scène dans laquelle il partage la scène avec Maurcio Ochmann et Anastasia Acosta

Depuis 2014, mère de deux enfants; Miguel et Daniel Gallego Arámbula ont participé à cette mise en scène dans laquelle ils ont collaboré avec des personnalités telles que Gabriel Soto, David Zepeda, ce dernier, avec qui elle est même devenue une relation amoureuse.